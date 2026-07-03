Tribunal de Bogotá recibió 622 tutelas tras las elecciones presidenciales

Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollaron en el país, el Tribunal Superior de Bogotá recibió 622 acciones de tutela relacionadas con esos comicios.

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La totalidad de ellas fueron presentadas contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Las acciones llegaron entre el pasado 23 de junio y el 1 de julio.



Una de las tutelas que tuvo que estudiar el Tribunal estuvo relacionada con una demanda interpuesta en contra de la candidatura del hoy presidente Abelardo de la Espriella por doble nacionalidad.

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Como las demás acciones judiciales, fue radicada contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que una candidatura no puede controvertirse a través de ese recurso judicial.



El Tribunal argumentó que lo procedente es demandar el acto de elección mediante una acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Además, argumentó que el propio Consejo Nacional Electoral ya había resuelto ese debate al negar en dos ocasiones las solicitudes de revocatoria de la inscripción al concluir que no existía ninguna causal de inhabilidad o inelegibilidad prevista en la Constitución.



Meses antes de las elecciones presidenciales, que de la Espriella ganó contra Iván Cepeda, el mismo tribunal desistió de acoger una medida cautelar que pedía suspender en 24 horas su inscripción como candidato, lo que habría afectado esos comicios.



En su decisión, el tribunal argumentó que para ese momento no podía tomar una decisión de ese calibre sin recolectar las pruebas necesarias.

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