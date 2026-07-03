Indicadores de Jeremías | Avanza la investigación sobre la muerte de Cristian Herrera

Avanza la investigación sobre la muerte de Cristian Herrera

Con resultados que pueden llevar al esclarecimiento del asesinato del periodista Cristian Herrera ha avanzado la investigación. Hay varios capturados, cuyos antecedentes y relaciones aportan una valiosa información.

En su Reporte del martes Daniel Coronel hizo revelaciones que servirán a los jueces investigadores para la verificación de versiones que han estado en circulación.

Es de esperar que el entramado dispuesto para consumar el aleve crimen contra la vida de Herrera se conozca en su totalidad, con los actores que participaron. Se habla de mafias que buscan generar sus acciones criminales desde Cúcuta.

Ganaría mucho la justicia si se lograra que el crimen de Herrera no quedara impune.

Difunden falsa versión sobre muerte de Ramiro Suárez

El exalcalde Ramiro Suárez fue dado como muerto en la mañana del miércoles mediante una versión difundida desde una plataforma digital y en la que se usó la imagen de la Gobernación de Norte de Santander para invitar a las exequias. La noticia hizo carrera y movilizó a los medios para su confirmación.

Pero en poco tiempo se desmintió esa “chiva” y el propio Ramiro Suárez en un video desbarató el infundio. Demostró que estaba vivo y que tendría vigencia para mucho tiempo más.

Falta saber quién fue el ladino que incurrió en semejante montaje.

La desobediencia civil es una protesta legal y democrática

El anuncio del excandidato a la Presidencia Iván Cepeda Castro, según el cual en su liderazgo de opositor al gobierno que presidirá Abelardo de la Espriella asumirá la desobediencia civil, ha provocado diversas reacciones en pro y en contra.

Pero de todas maneras, no es una posición ilegal y hace parte del derecho a la protesta cuando se esté en desacuerdo con decisiones oficiales.

Cepeda le ha pedido a De la Espriella que aclare lo de su doble nacionalidad para saber si su prioridad es Colombia o Estados Unidos.

La solidaridad con Venezuela

Ante la magnitud que alcanzó el doble sismo en Venezuela, la solidaridad con esa nación hermana de parte de Colombia tiene que mantenerse prioritaria para contribuir en lo que más se pueda a superar la catástrofe. Y esta zona de frontera debe aportar canto esté a su alcance.

La ayuda demanda alimentos, medicamentos, ropa y otros aportes que proporcionen satisfacciones a necesidades acumuladas.

La situación de Venezuela es de cuidado. La devastación causada por el terremoto dejó una destrucción de grandes proporciones y debe tomarse en cuenta ese colapso sísmico, cuya recuperación seguramente tomará tiempo.

Pedro Durán, en La Palabra

El programa La Palabra, de la parrilla del canal de televisión regional ATN, tendrá como personaje de su entrevista, en las emisiones de sábado y domingo (4 y 5 de julio, en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche) al contralor de Cúcuta, Pedro Durán Barajas.

Sociólogo, egresado de la Universidad Nacional, Durán Barajas está en funciones como contralor desde el año pasado. Ha sido concejal con aval del Partido Liberal y ha tenido protagonismo en otras actividades públicas. Es columnista en el periódico La Opinión y estudioso de los hechos regionales.

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