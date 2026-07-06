El presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa revelando las primeras decisiones que marcarán el rumbo de su gobierno. Este lunes 6 de julio confirmó que el general (r) Jorge Eduardo Mora será su ministro de Defensa y, junto con el anuncio, anticipó una de las medidas más relevantes en materia de seguridad: la derogatoria del decreto que dio origen a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el objetivo de restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

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La decisión hace parte del paquete de cambios que la nueva administración implementará desde el inicio de su mandato y busca, según el Gobierno entrante, fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública.

¿Por qué volverá el Esmad en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Durante una entrevista con Noticias RCN, el ministro de Defensa designado explicó que el Gobierno derogará varias normas que, a su juicio, limitaron la actuación de la fuerza pública.

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“Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”, aseguró el general (r) Jorge Eduardo Mora.

El Esmad fue transformado en la UNDMO durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego del estallido social registrado antes de 2022, como parte de una reforma orientada a modificar el manejo de las manifestaciones y el control del orden público.

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Otro de los anuncios del presidente electo fue la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, mediante un decreto que será firmado el próximo 7 de agosto, día de su posesión. La iniciativa ha recibido respaldo de algunos mandatarios locales, aunque también ha despertado críticas y comparaciones con las antiguas Convivir.

Sobre el alcance de esta estrategia, Mora explicó: “Busca comprometer más la acción de los líderes y las autoridades locales en su relacionamiento directo con la Policía y los estamentos de seguridad”.

“Lo que estamos buscando es una perfecta sinergia (…) La trinidad: Gobierno, pueblo y Ejército. Que las autoridades locales con la fuerza pública, reserva de veteranos y empresarios, hagamos una sola fuerza en contra de los violentos”, detalló. Además, señaló que el bloque contará con herramientas para agilizar procesos como la judicialización exprés y fortalecer la extinción de dominio.

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