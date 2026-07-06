Antonio Sanguino busca frenar sanción que ordena su arresto por desacato

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, anunció este lunes que interpuso un "solicitud de inaplicación" de la sanción que le impuso el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, por desacato a una acción de tutela, que implicaba un arresto de cinco días.

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"El Ministerio del Trabajo informa a la opinión pública que ha actuado con respeto por las decisiones judiciales, dentro de los términos procesales correspondientes y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales", precisó la cartera laboral.



El auto del fallo en contra de Sanguino se conoció el pasado 1 de julio, por orden del juez Víctor Hugo González, del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, luego de estudiar una acción presentada por la congresista Katherine Miranda, quien le reclamó al Ministerio información sobre los hallazgos frente a las denuncias de acoso laboral, sexual y violencia de género en RTVC.

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"Llevo meses pidiendo información sobre las actuaciones del Ministerio de Trabajo frente a las denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC. El ministro Antonio Sanguino prefirió desacatar una orden judicial antes que responder. Hoy un juez ordena su arresto por encubrir a Holman Morris. ¿Qué están ocultando?", expresó la representante.



La cartera de Trabajo sostuvo que remitió una "respuesta de fondo" sobre todos los hallazgos que en tal sentido se produjeron en varios medios de prensa.

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"Hemos respondido de fondo y dentro de los términos establecidos por la ley. Al mismo tiempo, tenemos el deber de proteger la información sometida a reserva legal, especialmente cuando se trata de denuncias de acoso sexual y violencia basada en género, para salvaguardar datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar cualquier forma de revictimización", argumentó Sanguino.



Aseguró que el foco de la indagación y sus resultados iban a ser usados con fines políticos y oportunistas, de manera que ante ese propósito decidió "controvertir esta decisión y solicitar su revocatoria".

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