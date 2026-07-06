Petro pide la renuncia irrevocable del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió la renuncia del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, según confirmaron fuentes de la Casa de Nariño.

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A un mes del fin de su mandato y en medio del empalme que inicia con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, el Presidente ordenó la salida del jefe de la cartera de Justicia mediante un acto administrativo.



Menos de cinco meses duró Cuervo en ese despacho, en reemplazo de Eduardo Montealegre, Al parecer, las declaraciones entregadas en las últimas horas que cuestionaban la desobediencia civil anunciada por el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, así como sus críticas a la paz total y a las erradas acciones del gobierno en negociaciones con las disidencias de las extintas Farc y otros grupos armados habrían sido el detonante para su salida.



Sobre la paz total, el funcionario cuestionó que una de las principales fallas de esta política fue poner en marcha las conversaciones de paz, sin contar con un marco jurídico definido previamente.



“Se debió tener un marco jurídico desde el primer momento del inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbres. Incluso esta incertidumbre permanece hoy en las distintas mesas de negociación. La falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, expresó.

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Además, criticó que se le diera un estatus de negociación política a las disidencias, porque “eso violó el Acuerdo de Paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión; eso generó muchísimos problemas”.



Incluso, reconoció fallas en la negociación con las disidencias de alias "Calarcá", al insistir en que el Ejecutivo no habría fijado "líneas rojas" claras, como la prohibición del reclutamiento de menores, los ataques a comunidades y los asesinatos de líderes sociales.



Con esta salida, el Presidente deberá anunciar quién será el funcionario encargado de continuar el empalme con el nuevo gobierno, que para tal fin designó Iván Cancino, quien se perfila para ser el ministro de justicia de de la Espriella

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