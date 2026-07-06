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Empalme en Mintrabajo arrancará con alerta por futuro del salario vital
El Ministerio de Trabajo advirtió que programas como el salario vital y el pilar solidario de la reforma pensional podrían desaparecer con la nueva administración.
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ANTONIO SANGUINO
Colprensa
Colprensa
Lunes, 6 de Julio de 2026

El Ministerio de Trabajo anunció que iniciará mañana el proceso de empalme con la comisión designada por el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, aunque advirtió que varias de sus banderas insignia —como el salario vital y el pilar solidario de la reforma pensional— enfrentan riesgo de desaparición.

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El jefe de la cartera laboral, Antonio Sanguino, precisó que el ejercicio se acogerá a la Ley 951 de 2005 y que no se trata de una auditoría, sino de una herramienta para "entregar el servicio público al siguiente Gobierno".

"No puede haber mecanismos extralegales aparte de los alcances de la Ley", afirmó Sanguino, quien enfatizó que el esfuerzo se centrará en dar cuenta de la ejecución y el desempeño de la cartera durante los cuatro años del gobierno del presidente, Gustavo Petro.

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La cartera pondrá sobre la mesa los éxitos que busca resaltar: el salario vital, la generación de miles de empleos, los denominados "empleos para la vida", el avance en la inclusión pensional de las mujeres, los alcances del SENA en formación para el trabajo y el fortalecimiento de la economía solidaria y popular. Sin embargo, Sanguino expresó su preocupación por la continuidad de algunas de estas políticas.

"Existe el riesgo de perder terreno en la implementación del salario vital y en la continuidad del programa del pilar solidario que se deriva de la reforma pensional", alertó el Ministro, en una referencia a dos de las reformas estructurales más ambiciosas del gobierno saliente, que han sido cuestionadas por sectores empresariales y que el gobierno entrante podría revisar o derogar.

El empalme también abordará los desafíos pendientes del sector, entre ellos la consolidación de la Reforma Laboral, la profundización de la gestión territorial para reducir brechas laborales y las políticas de mediano y largo plazo. Entre estas últimas figuran la formulación del Conpes de Trabajo Digno y Decente (2026-2035) y la implementación del programa Jóvenes en Paz.

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La sesión de instalación de la mesa se realizará mañana martes a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Ministerio y se transmitirá en vivo a través de los canales digitales de la cartera y sus entidades adscritas, con el fin de garantizar transparencia y acceso público al ejercicio.

El Ministerio espera que el empalme se desarrolle "con las mínimas garantías de respeto", en un contexto donde el presidente electo ha anunciado que uno de los cuatro ejes de su transición será precisamente identificar y denunciar los focos de corrupción del gobierno saliente, lo que genera tensión en los equipos técnicos que deberán interactuar en las próximas semanas.

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