Taxistas proponen al presidente electo una agenda para modernizar el transporte público individual

Tax Individual y sus Empresas Aliadas, en cabeza de Fabián Quintero Valencia, hizo pública una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que plantea una hoja de ruta para transformar el transporte público individual de pasajeros mediante una agenda de modernización, fortalecimiento institucional y combate a la informalidad.

En la comunicación, las empresas señalan que están conformadas por miles de pasajeros, conductores, propietarios, empleados y sus familias que durante décadas han contribuido a la movilidad, la seguridad y el desarrollo del Valle de Aburrá y Antioquia. Asimismo, expresan su disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno, bajo la premisa de que los principales retos de la movilidad solo podrán resolverse mediante la cooperación entre el Estado y los actores del sector.

Infórmese: Abren convocatoria del Salón de Artistas Arte a la KY 2026 con incentivos por más de $15 millones

La organización empresarial sostiene que el transporte público de pasajeros es un ecosistema en el que convergen modalidades como el transporte masivo, semimasivo, colectivo e individual, las cuales evolucionan constantemente para responder a las necesidades de los ciudadanos y a la planificación de los territorios. En ese contexto, afirma que cualquier transformación debe sustentarse en principios de legalidad, formalidad y responsabilidad.

Como parte de la carta, las compañías solicitan construir una agenda de modernización integral junto con las entidades del Gobierno y las empresas habilitadas para actualizar el modelo del transporte público individual de pasajeros.

Entre las principales propuestas destacan:

Fortalecer la protección al pasajero, incrementando los niveles de control y seguridad y definiendo responsabilidades claras para el prestador del servicio desde el momento en que el usuario solicita el viaje.

Impulsar la formalización del sector, mediante líneas de crédito para renovar el parque automotor, incentivos para la modernización y estudios que permitan ajustar la capacidad transportadora a las necesidades de cada territorio.

Ingrese: Defensora del Pueblo pide al gobierno De la Espriella reforzar la prevención del reclutamiento infantil

Además, modernizar el régimen del taxi, revisando y actualizando la normativa vigente para simplificarla y adaptarla a las condiciones actuales del servicio. La propuesta contempla ajustes en la tipología vehicular, los procesos de homologación y asignación de placas, los esquemas tarifarios y la vigencia de las licencias de conducción para el servicio público.

Y crear un régimen especial para los conductores de taxi, ajustado a las condiciones reales en las que desarrollan su actividad.

La carta también plantea acelerar la transformación digital del sector mediante la simplificación de trámites y la virtualización de procesos para la expedición de documentos operativos, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y aumentar la eficiencia administrativa.

Otro de los ejes propuestos es mejorar las condiciones laborales de los conductores a través del acceso a programas de formación, beneficios sociales, iniciativas de vivienda y otras oportunidades que dignifiquen su trabajo y el de sus familias.

En materia de control, el gremio solicita fortalecer las herramientas tecnológicas y jurídicas para combatir la ilegalidad y la informalidad, otorgando mayores capacidades a las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales para ejercer una supervisión efectiva que proteja tanto a los ciudadanos como a quienes cumplen con la normatividad.

Infraestructura y operación en aeropuertos, entre las propuestas

Dentro de la agenda presentada al presidente electo también figura la necesidad de mejorar la infraestructura vial mediante vías en mejores condiciones, adecuada demarcación, señalización y mantenimiento. Asimismo, propone habilitar zonas seguras de espera y parqueaderos para taxis.

Lea: Aerocivil responde a críticas por contratación y defiende cambios en su administración

El documento incluye además una solicitud para definir soluciones que permitan la operación del servicio de taxi en aeropuertos ubicados fuera de las capitales y áreas metropolitanas. Según el grupo empresarial, esto evitaría restricciones consideradas injustificadas para los vehículos provenientes de zonas de influencia y reduciría trámites adicionales que afectan la movilidad de los usuarios.

En la parte final de la carta, Tax Individual y sus Empresas Aliadas afirma que busca ser un actor activo en la construcción de una modernización responsable del transporte público de pasajeros, basada en la experiencia de quienes conocen el funcionamiento del sector y orientada a ofrecer un servicio más eficiente, seguro y sostenible.

La organización sostiene que el éxito de esta agenda dependerá del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, los ministerios, el Congreso de la República, las autoridades territoriales y las empresas habilitadas para prestar el servicio.

Finalmente, las empresas del transporte extendieron una invitación al presidente electo para que tenga en cuenta al sector como interlocutor en la construcción de políticas públicas relacionadas con la movilidad, reiterando su disposición para aportar propuestas que beneficien tanto a los taxistas como a los millones de usuarios del servicio en el país. La carta concluye con un mensaje en el que asegura que, mediante el diálogo, el respeto y una visión de futuro, es posible continuar fortaleciendo el modelo de movilidad de Colombia.

Con información de El Colombiano

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion