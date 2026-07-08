Terremotos en Venezuela ya dejan 3.685 muertos y más de mil réplicas

El Gobierno de Delcy Rodríguez presentó el balance oficial de la emergencia que afecta al país, con corte al 7 de julio de 2026. Según el reporte, la tragedia deja hasta el momento 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas.

Las autoridades detallaron que se han atendido 86.794 familias, mientras que 17.907 personas se encuentran sin vivienda. En cuanto a la infraestructura, se reportan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

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En materia de asistencia humanitaria, el gobierno asegura que ha distribuido 9.603 toneladas de alimentos y más de 8,3 millones de litros de agua (8.322.853 L). Además, señaló que se han atendido 25.970 pacientes en los distintos centros de salud.

El parte indica también que se han desplegado 29.567 efectivos del Estado, 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales. Hasta el momento se han instalado 87 campamentos transitorios.

Las autoridades también reportaron 1.076 réplicas del doblete sísmico del 24 de junio pasado .

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