Delcy Rodríguez cumple plazo legal como presidenta interina en medio de crisis por sismos, ¿qué sigue?

En medio de la crisis humanitaria que dejaron los dos terremotos que azotaron a Venezuela hace dos semanas, Delcy Rodríguez cumplió el plazo máximo que la ley le permite ejercer tras asumir el liderazgo del país luego de la captura de Nicolás Maduro.

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Respaldada por la cúpula del chavismo, Rodríguez asumió formalmente la Presidencia interina la noche del pasado 5 de enero. Su llegada al Palacio de Miraflores se produjo apenas dos días después de que Nicolás Maduro y su esposa fueran trasladados por Estados Unidos a una cárcel en Nueva York.

Durante su juramentación, Rodríguez repudió la intervención extranjera y prometió defender la soberanía nacional. Pero hoy eso tan solo quedó en una ilusión del régimen.

Tras seis meses de aquel quiebre histórico, la expectativa era grande. Sin embargo, el foco ya no está en las acciones políticas, sino en la respuesta interna ante una de las peores tragedias naturales en la historia del país.

Dos devastadores terremotos, que hasta la fecha dejan un saldo trágico de 3.535 personas fallecidas, más de 16.000 heridos y miles de damnificados, cambiaron los planes.

La “narrativa” del Gobierno que contrasta con la realidad

La magnitud del desastre ha golpeado con dureza la narrativa oficial. Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el impacto económico de los sismos equivale al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano.

Dentro y fuera del país, la percepción es que las autoridades han actuado con lentitud y carecen de la capacidad logística para enfrentar la emergencia, una postura que Rodríguez ha rechazado enfáticamente, asegurando que el Gobierno desplegó a más de 19.000 efectivos y rescatistas internacionales en tiempo récord.

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El sismo expuso las severas deficiencias de un aparato estatal debilitado tras 25 años de administraciones chavistas. Uno de ellos es el ejemplo de las viviendas de interés social Hugo Chávez Frías, que han presentado cuestionamientos por la facilidad con la que se desplomaron tras los terremotos.

Hasta antes del desastre natural, la gestión de Rodríguez se había caracterizado por responder a “lo que pidiera Estados Unidos”. Por ejemplo, en el ámbito político, el Gobierno impulsó la excarcelación de un grupo de presos políticos y promovió una ley de amnistía.

Aunque organizaciones civiles valoraron el gesto, denunciaron que los procesos fueron opacos y que muchos de los liberados no quedaron exentos de cargos criminales. Según la ONG Foro Penal, al corte del 22 de junio todavía permanecían tras las rejas 373 personas por motivos políticos en el país.

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Pese a la retórica inicial de rechazo al operativo contra Maduro, Rodríguez consolidó una rápida interlocución con la administración de Donald Trump. Los canales de comunicación se tradujeron en la apertura de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a la inversión extranjera, la reforma de la ley de hidrocarburos y la minería, y las visitas oficiales a Caracas de los secretarios estadounidenses de Energía y del Interior.

Washington prioriza la estabilidad sobre la transición

Este acercamiento económico explica por qué, en medio de la catástrofe humanitaria, Estados Unidos mantiene su voto de confianza en la presidenta encargada.

La prioridad de la Casa Blanca en este momento se centra en garantizar el flujo energético y proteger sus intereses comerciales en la región, dejando a un lado las presiones por una transición democrática inmediata.

Esta postura ha dejado en una posición compleja a la oposición interna. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció recientemente desde Panamá que el Gobierno venezolano le impidió regresar al país tras el desastre natural. Además, el propio Departamento de Estado de EE. UU. calificó de “contraproducente” introducir debates políticos sensibles en un momento de crisis humanitaria.

¿Qué viene ahora?

Si bien el tiempo legal para ocupar su puesto como presidenta interina se le agotó a Rodríguez, con los sismos que dejan una emergencia humanitaria —y un descontento por las falencias de respuesta del régimen—, el futuro político de Venezuela permanece bajo un pronóstico que no se puede vislumbrar fácilmente. Lo normal sería buscar unas elecciones, pero eso no es tan claro bajo el liderazgo de figuras del chavismo todavía en el poder.

Todo mientras Delcy Rodríguez capitaliza el apoyo de Washington a cambio de estabilidad y petróleo. Ahora, tras los sismos, parece más complicado el proceso de transición política que tanto ha manifestado la oposición y que en repetidas ocasiones ha apoyado Estados Unidos.

Con información de El Colombiano.

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