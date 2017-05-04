Brote de norovirus en crucero en Estados Unidos deja más de 100 contagiados

Un brote de norovirus encendió las alertas sanitarias en un crucero de la compañía Princess Cruises que regresó al puerto de San Francisco, California, tras un viaje de 20 días con más de 3.000 pasajeros a bordo. De acuerdo con información de autoridades sanitarias citadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 100 personas resultaron contagiadas durante la travesía.

El barco, identificado como el Ruby Princess, zarpó el pasado 12 de junio desde California en un itinerario que incluía varios destinos turísticos. Sin embargo, durante el viaje comenzaron a reportarse síntomas gastrointestinales entre pasajeros y parte de la tripulación, lo que activó los protocolos de control sanitario a bordo.

Según un portavoz de la compañía citado por medios estadounidenses, los afectados presentaron síntomas leves como vómito y diarrea, sin que se registraran hospitalizaciones. Al menos 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 tripulantes fueron confirmados con el virus, de acuerdo con los CDC.Tras el arribo del crucero a San Francisco, la embarcación fue sometida a un proceso de limpieza y desinfección profunda antes de volver a zarpar en su siguiente itinerario el mismo día, como parte de los protocolos de la naviera.

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El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en Estados Unidos y se caracteriza por su alta capacidad de contagio. De acuerdo con los CDC, cada año se reportan alrededor de 2.500 brotes en el país, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas, como cruceros, hospitales o centros educativos.