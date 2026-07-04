Justicia de Brasil mantiene el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió mantener y prorrogar el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, al considerar que no existen elementos suficientes para revocar el beneficio penitenciario, pese al hallazgo de una pistola en poder de un integrante de su equipo de seguridad.

Con esta decisión, Bolsonaro continuará cumpliendo su condena bajo vigilancia electrónica mediante un brazalete y deberá seguir acatando las restricciones impuestas por el alto tribunal. Entre ellas, solo podrá recibir visitas autorizadas por De Moraes, tiene prohibido utilizar teléfono móvil o redes sociales y permanecerá bajo custodia de un equipo de seguridad instalado en su residencia para evitar un posible intento de fuga.

Fiscalía respaldó la continuidad del arresto domiciliario

La decisión del juez se produjo luego de que la Fiscalía General de Brasil concluyera que el hallazgo del arma no constituía un motivo suficiente para revocar el arresto domiciliario del exmandatario.

En el concepto enviado al magistrado, el Ministerio Público sostuvo que no existía ninguna infracción disciplinaria atribuible a Bolsonaro que justificara modificar el régimen bajo el cual cumple su condena.

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“No existe ninguna infracción disciplinaria atribuible al individuo condenado que afecte negativamente al régimen actual bajo el cual está cumpliendo su condena”, argumentó la Fiscalía en el documento remitido al Supremo.

Asimismo, el organismo indicó que, con base en el informe de la Policía, no era posible atribuirle al expresidente una “falta grave”, ya que el arma contaba con un registro válido y no existían restricciones conocidas que le impidieran mantenerla legalmente registrada en su domicilio.

¿Por qué Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria?

Jair Bolsonaro cumple desde noviembre de 2025 una condena de 27 años de prisión por liderar una trama de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.

No obstante, en marzo de este año, el Supremo Tribunal Federal autorizó que cumpliera la pena en su residencia durante un periodo inicial de 90 días, debido a motivos de salud.

Aunque ese plazo ya venció, el hallazgo, a mediados de junio, de una pistola de su propiedad en manos de uno de sus escoltas durante un control de tránsito llevó al Supremo a solicitar un concepto de la Fiscalía antes de definir si mantenía o revocaba el beneficio.

Bolsonaro reconoció que el arma era de su propiedad

La semana pasada, Alexandre de Moraes recordó que la legislación brasileña considera como una falta grave que una persona condenada a prisión posea de manera indebida un instrumento capaz de afectar la integridad física de otra persona.

Tras conocerse el caso, Bolsonaro reconoció que el arma le pertenecía y explicó que consideraba necesario mantenerla debido a razones de seguridad.

El expresidente afirmó que “no podía estar desarmado” porque tenía “tres mujeres en casa” a quienes debía proteger.

Tomado de El Universal.

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