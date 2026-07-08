Nuevo nombramiento: De la Espriella designa a Omar Bula Escobar como canciller

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles la designación de Omar Bula Escobar como próximo ministro de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual liderará la política exterior de su gobierno a partir del 7 de agosto.

El nombramiento fue dado a conocer a través de sus redes sociales, donde destacó la trayectoria diplomática de Bula Escobar y afirmó que será el encargado de recuperar el liderazgo de Colombia en el escenario internacional.

"He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro. Un verdadero NUNCA, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes", expresó el mandatario electo.

Puede leer: De la Espriella anuncia seis nuevos nombramientos para su gabinete ministerial

De la Espriella aseguró que el nuevo canciller tendrá como principal reto transformar la Cancillería mediante la profesionalización del servicio exterior y una política diplomática enfocada en la defensa de los intereses nacionales.

"Su conocimiento, disciplina y visión estratégica serán fundamentales para reconstruir y administrar una Cancillería como NUNCA antes se había visto. Su gran meta será profesionalizar el servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los intereses de Colombia en el escenario internacional", señaló.

El presidente electo también afirmó que su propósito es fortalecer la presencia del país en el ámbito internacional y recuperar su capacidad de liderazgo.

"Es momento de que Colombia recupere el lugar que le corresponde entre las naciones y vuelva a liderar con dignidad, seriedad y resultados", concluyó.

Bula Escobar cuenta con más de 20 años de experiencia en diplomacia internacional, servicio humanitario y gestión de crisis en escenarios de guerra, hambre, salud pública y conflictos políticos. Ha trabajado en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma; y habla español, inglés, francés y portugués.

Con este anuncio, Omar Bula Escobar se suma a la lista de ministros que integrarán el gabinete del gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.