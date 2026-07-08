Exportaciones de Colombia crecieron 19,2%, según el Dane

Las exportaciones del país llegaron en mayo a US$5.193,0 millones, lo que representa un crecimiento de 19,2%, según el DANE.

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El análisis de la institución señaló que este resultado se debió principalmente al aumento del 33,3% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.



En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 44,5% del valor total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 25,6%, Manufacturas con 18,1% y Otros sectores con 11,8%.

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Además, se exportaron 11,4 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 18,1% frente a mayo de 2025.



En cuanto a las exportaciones según grupo de productos el análisis del DANE indica que las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$2.312,9 millones y presentaron un crecimiento de 33,3% frente a mayo de 2025; las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$938,0 millones y presentaron un crecimiento de 0,2%; y las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.329,5 millones y presentaron un crecimiento de 0,7%.



Finalmente, el DANE destacó que en mayo de 2026 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 26,1% en el valor total exportado; le siguieron Perú, Italia, Países Bajos, Panamá, Brasil y México.

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