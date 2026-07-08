Colombia suma 112 zonas francas con inversiones por $57 billones

El país cuenta con 112 zonas francas declaradas y operando, que han atraído inversiones por más de 57 billones de pesos y generado más de 198.415 empleos directos, indirectos y vinculados, reveló un balance divulgado hoy por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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En ese sentido, las exportaciones del régimen franco superaron los 3.127 millones de dólares y han contribuido con el 2,1% del Producto Interno Bruto nacional. En tanto que el año anterior se declararon 10 nuevas zonas con compromisos de inversión cercanos a un $1 billón y la generación de 918 empleos, mientras que 53 prórrogas autorizadas incluyeron compromisos superiores a $3 billones y más de 2.300 empleos adicionales.



"Las zonas francas seguirán siendo motores de inversión, exportaciones y empleo. Pero también pueden convertirse en puentes que conecten a miles de unidades productivas de la Economía Popular con nuevas oportunidades de desarrollo", afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

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La funcionaria añadió que "ese es el país que estamos construyendo: uno donde la inversión, la industria, las exportaciones, la productividad y la Economía Popular avanzan juntas para generar prosperidad y bienestar para todos los colombianos".



La apuesta del gobierno trasciende las cifras tradicionales del régimen franco. El Decreto 1317 de 2025 marcó un hito al incorporar por primera vez la Economía Popular dentro de la estrategia de desarrollo productivo asociada a las zonas francas, buscando integrar pequeños productores, emprendimientos, asociaciones campesinas y unidades productivas locales a cadenas de valor más amplias.

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La visión se materializó durante el Foro Nacional de Zonas Francas 2026, donde 14 asociaciones provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Santander, Norte de Santander, Tolima, Caquetá, Nariño y Magdalena participaron en actividades de relacionamiento empresarial. Las organizaciones, que representan a más de 10.000 campesinos, exhibieron productos como arándanos, uchuva, mango, rambután, fresa, gulupa, panela, cacao, café, plátano, fríjol, cebolla roja, lácteos y atún, varios con presencia en mercados de Asia, Europa, Canadá, Países Bajos y Arabia Saudita.



"La Agencia de Desarrollo Rural apoya la participación de 14 asociaciones campesinas que representan a más de 10.000 productores del país. Este espacio demuestra que el campo colombiano tiene la capacidad de conectarse con mercados nacionales e internacionales, fortalecer la agroindustria y consolidar nuevas oportunidades comerciales para nuestras iniciativas productivas", destacó César Augusto Pachón Achury, presidente de la ADR.



La articulación entre zonas francas y Economía Popular también se refleja en el relacionamiento estratégico entre SCM Consultants y la futura Zona Franca Permanente Especial EP–Caribe Global de Córdoba, iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo productivo, empresarial y territorial de la región Caribe. El modelo busca impulsar esquemas de competitividad e inclusión productiva que integren actores de la Economía Popular a dinámicas empresariales de mayor escala.

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