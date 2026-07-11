Norte de Santander, el departamento con mayor pobreza energética del oriente de Colombia

El acceso a un servicio tan esencial como el de electricidad creció en Colombia y, en 2025, unos 1.900 habitantes por día tuvieron por primera vez energía. Al mismo tiempo, las tarifas disminuyeron de 28% en el Caribe y 16% en la media nacional.

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al presentar el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) 2026, la proporción de hogares en esta condición pasó de 22,3% (2024) a 20,6%.

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La disminución fue de 1,7 puntos porcentuales (p.p.), equivalente a 227.532 hogares y 641.640 personas que superaron esta situación en tan solo un año.

Para el ministro Edwin Palma, estos resultados demuestran que la transición energética también transforma la vida de la población. “Cerca de un millón y medio de colombianos dejaron atrás la pobreza energética entre 2023 y 2025, porque el Estado llegó con soluciones concretas: paneles solares, acceso a energía, gas domiciliario, y comunidades energéticas”, dijo Palma.

El contraste: Norte de Santander

La realidad de Norte de Santander es un poco diferente, porque de la Región Oriental (que registró 19,4% de pobreza energética y no figura con nivel alto) es el departamento con la mayor tasa, con 22,04% (en el quintil medio), es decir, dos de cada diez núcleos familiares están en esa condición.

Después siguen Boyacá (21,93 %) y Meta (20,32 %), que se ubican en una media baja; y finalmente Santander (18,17 %) y Cundinamarca (17,65 %), los cuales son los de menor nivel de incidencia, en el quintil 1 (muy bajo).

En 2024, la PE en Norte de Santander era 23,81%, o sea, hubo una reducción similar a la que hubo a nivel nacional, de 1,7 p.p., pero este departamento era segundo en el oriente colombiano, por debajo de Boyacá (24,71%) y antes de Meta (20,85%) y Santander (20,21%).

Los diez municipios con mayor IPEM en la Región Oriental también son de Norte de Santander: Bucarasica (33,23%), Herrán (32,67%), San Calixto (31,15%), La Playa de Belén (31,14%), El Carmen (31,05%), Silos (31,02%), Arboledas (30,93%), Mutiscua (30,89%), Cáchira (30,75%) y Cucutilla (30,59%).

El informe clasifica a Norte de Santander como un territorio en transición, lo que significa que, aunque la cobertura energética ha mejorado, todavía persisten grandes brechas en las zonas rurales. A pesar de los desafíos, hay mejoras, por ejemplo, El Carmen formó parte del grupo de municipios en el país que destacó por reducir su IPEM entre 2 y 4 p.p.

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¿Cómo entender el problema?

Julio César Vera, presidente Fundación Xua Energy. / Foto: archivo

El presidente de la Fundación Xua Energy, Julio César Vera, resaltó que el IPEM mide la proporción de hogares que no pueden desarrollar capacidades esenciales debido a la falta de acceso a servicios energéticos seguros, confiables y asequibles. Es decir, no se limita a verificar si un hogar tiene electricidad o gas, sino que evalúa si la energía disponible realmente permite a las personas vivir en condiciones dignas.

“Aunque Norte de Santander no aparece dentro de los departamentos con mayor pobreza energética del país, tampoco hace parte del grupo de menor incidencia. Se ubica en un nivel intermedio, pero con fuertes diferencias entre municipios”, añadió Julio César Vera.

Sostuvo que la Región Oriental presenta uno de los mejores desempeños relativos del país, ubicándose únicamente por encima de la Central. Sin embargo, este buen resultado agregado oculta profundas brechas territoriales, particularmente en Norte de Santander, que no enfrenta un problema generalizado de disponibilidad de energía, sino de desigualdad territorial en el acceso efectivo.

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El experto explicó que mientras el área metropolitana de Cúcuta exhibe condiciones relativamente favorables, las zonas rurales -especialmente el Catatumbo y otros municipios dispersos- concentran las mayores privaciones asociadas a vivienda, combustibles para cocinar, conectividad digital y capacidad económica para aprovechar los servicios energéticos.

En consecuencia, según el presidente de Xua Energy, “la prioridad no debería ser únicamente ampliar la cobertura eléctrica, sino orientar la política pública hacia el cierre de las brechas rurales, mediante soluciones integrales que combinen infraestructura energética, conectividad, mejoramiento de vivienda, acceso a combustibles limpios y desarrollo territorial”.

Ese enfoque tendría un impacto mucho más significativo en la reducción de la pobreza energética que una estrategia centrada exclusivamente en aumentar la oferta de electricidad.

El dato

Las regiones de Colombia con mayor pobreza energética, de acuerdo con el IPEM 2026, son las regiones Amazonía-Orinoquía (30,3%), Caribe (26,4%) y Pacífica (23,0%).

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