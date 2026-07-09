Gremios de Norte de Santander le marcan la hoja de ruta a Abelardo de la Espriella tras su visita a Cúcuta

La primera Mesa de Empalme Territorial liderada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, realizada ayer en Cúcuta, dejó buenas expectativas en los sectores empresariales de Norte de Santander.

La Opinión conversó con varios líderes gremiales sobre las propuestas que le hicieron al gobierno que se posesionará el 7 de agosto y los frentes que se deben abordar para sacar adelante la región.

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La Cámara Colombo Venezolana le entregó un documento en el que platean cuatro ejes para impulsar el desarrollo de la frontera y el comercio binacional. El gremio plantea:

Conectividad terrestre y plataforma logística-Puerto Seco Multimodal Binacional. Corredores de carga preferenciales, habilitar carriles exclusivos y digitalizados en los pasos fronterizos para separar el flujo comercial del tránsito particular, agilizando el paso de carga pesada. Centro de transformación de materias primas. Recepción de materias primas e insumos intermedios colombianos para procesos de maquila, ensamble, refinado y empaque final en la zona fronteriza, aprovechando las ventajas operativas locales. Recepción de recursos base venezolanos (resinas petroquímicas, aluminio, acero) para su transformación inmediata. Integración real de las cadenas productivas. Certificar los procesos del centro de transformación para que los productos finales califiquen con origen binacional. Vincular a las empresas de ambos lados mediante inventarios garantizados y contratos de proveeduría a largo plazo, eliminando la dependencia de importaciones de terceros bloques. Expansión estratégica. El Puerto Multimodal Binacional (PMB) en Cúcuta no se limita a la frontera terrestre, se proyecta hacia el mar para tener una conexión expedita con el puerto de La Ceiba de Trujillo (Venezuela), a través del Lago de Maracaibo, siendo una ventana de exportación global, gracias a la articulación terrestre-marítima, la cual ofrece a las empresas una ruta de salida directa, rápida y competitiva hacia las islas del Caribe, la costa este de Estados Unidos y Europa.

Así se transformaría el eje Cúcuta-La Ceiba en un verdadero corredor logístico internacional, como el principal puerto del oriente colombiano para el comercio y conectaría estratégicamente a Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Orinoquía.

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El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, señaló que el electo presidente videncia un compromiso con el departamento, y particularmente con esta ciudad, a quien le remitieron un texto con siete necesidades específicas, las cuales tienen que ver con infraestructura vial y conectividad aérea, para mejorar los indicadores de competitividad.

“Hicimos énfasis en la necesidad de una mejor vía entre Cúcuta y Ocaña, porque eso nos permitirá llegar a la costa Caribe y es fundamental por los costos logísticos, porque resultan supremamente altos. También se requieren mejorar los indicadores de informalidad y desempleo, lo cual va atado a que podamos tener un régimen tributario fronterizo que permita a las empresas crecer”.

Castillo resaltó la importancia del PMB Cúcuta-La Ceiba, para convertir las potencialidades y expectativas de la relación con Venezuela en realidades económicas y financieras, “con la posibilidad de convertirnos en un hub de exportaciones”.

El presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en la región, Sergio Palacios, destacó que ven en el nuevo Ejecutivo una gestión en pro del emprendimiento, el desarrollo, el crecimiento económico y la formalidad de los negocios.

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“La seguridad sigue siendo uno de los frentes más importantes de trabajo. Hay una satisfacción enorme en el empresariado, porque el presidente designó como su ministro de Defensa a un cucuteño, al general (r) Jorge Mora, para que con su capacidad, experiencia y conocimiento nos ayude a combatir la criminalidad. Además, solicitamos la reactivación del comercio, a través de la inversión nacional e internacional: que las marcas vengan a hacer crecer la economía”.

La directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Sandra Mendoza, sostuvo, además de impulsar la seguridad e invertir en conectividad terrestre y área con mejores vías y ampliación del aeropuerto internacional Camilo Daza, que al sector que representa le urgen incentivos tributarios y una política de frontera.

“Planteamos un IVA diferencial del 8%, la eliminación de la sobretasa de energía, que es de 20% sobre el consumo, e impulsar mesas de trabajo para analizar algunas políticas en la estructura laboral para los sectores que trabajan 24/7, como el hotelero, el de salud y el de bares y gastrobares, debido a la fuerte presión por los pagos de los recargos y la reducción de la jornada”, enfatizó.

Finalmente, Mendoza se refirió a la necesidad de elaborar una política de turismo de frontera, con tratamientos especiales en migración, para que los venezolanos puedan contar con un permiso temporal, el cual les facilite pasear por todo el departamento con o sin su vehículo, como ocurrió en el pasado.

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