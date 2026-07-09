Aerolíneas volvieron a transportar más pasajeros que antes de la pandemia en Colombia

Las aerolíneas con operación en Colombia ahora pueden decir que la industria volvió a los niveles de antes de la pandemia, incluso con un mayor incremento de 53,3% frente al volumen de pasajeros movilizados para el primer trimestre de este año, si se compara con el mismo periodo de 2019.

De acuerdo con un informe de la Iata, para el primer trimestre de 2026 se movilizaron en total, con rutas internacionales y domésticas, más de 14,8 millones de pasajeros en la industria nacional aérea, lo que significa un crecimiento de 9% frente al mismo periodo de 2025 y de 53% para lo registrado en 2019.

Y es que la industria de transporte aéreo en Colombia ha ido en constante expansión, ya que en 2015 había 282 rutas aéreas, mientras que para el año pasado la cifra se ubicaba en 387, lo que significa que se han añadido 105 trayectos.

Esto también representa la llegada de 12 aerolíneas a la operación, para un total de 40 compañías en la actualidad, lo que quiere decir un aumento de 43% de operadores.

Paula Bernal, country manager de Iata, recalcó que “en una década, Colombia pasó de 282 a 387 rutas aéreas regulares, sumó doce aerolíneas y construyó una red más amplia, más consolidada y resiliente”.

Bernal dijo que la conectividad aérea del país creció y maduró, ya que el crecimiento evidencia “la importancia de que el sector público y privado trabajen conjuntamente en la creación de un entorno favorable que fomente la conectividad, el turismo y la inversión en infraestructura aeroportuaria”.

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La entidad informó que las rutas con más de 20.000 asientos anuales subieron de 57% a 65% del total dentro de la última década, lo que significa que la red no solo ahora es “más grande”, sino que también es más consolidada, con mayor frecuencia de vuelos y más opciones para el pasajero.

Estas rutas, 38% de las de 2025, son distintas a las de 2015, lo que refleja una red que se renueva de forma constante, mientras que 92% de los trayectos que han sido cancelados tenían menos de 20.000 asientos anuales, y hoy 61 aeropuertos, que es la totalidad que tiene el mercado aéreo local, cuentan con vuelos regulares.

“Creemos firmemente que, con las condiciones adecuadas, el sector aéreo podrá seguir siendo un motor de desarrollo social y económico, brindando mayor acceso, más oportunidades y un mejor servicio a los pasajeros”, recalcó Bernal.

Entre 2024 y 2025, la Iata reveló que la red nacional tuvo una variación negativa de apenas 1%, ya que pasó de 392 a 387 rutas activas, porque se cancelaron 26 trayectos, pero al mismo tiempo se incorporaron unas 14 nuevas y retornaron siete que estaban suspendidas en su momento.

“El mercado se ajusta sin perder conectividad, algo vital para las comunidades que dependen del transporte aéreo. A pesar de que hay rutas que se han cancelado, el mercado ha respondido: el número de pasajeros sigue aumentando, lo que quiere decir que la operación es más eficiente y sostenible”, concluyó la Iata sobre el mercado aéreo en una década.

Mercados domésticos e internacionales

En el informe de la Iata también se revelan los 10 principales mercados domésticos e internacionales por participación en el número total de pasajeros para el primer trimestre en Colombia, en la que, para los locales, destacan Bogotá con 41,9% del total, seguido por Rionegro (Antioquia) con 15,6%, Cartagena con 9,2%, Cali con 8,6%, Barranquilla representa 4,7%, San Andrés con 4,7%, Pereira con 3,7%, Bucaramanga con 3% y Montería 2,5%. En el internacional están EE.UU. (30,6%), España (11,5%), México (10,7%), Perú (8,6%), Panamá (8,3%), Chile (6,9%), etc.

Tomado de La República

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