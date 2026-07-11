Feria de Cúcuta entra en su recta final con el reto de consolidarse como destino turístico

Ese recorrido concluyó con la selección de las diez representantes de las comunas que participarán en el Reinado de Belleza de Cúcuta, certamen que hará parte de la programación central de la feria.
La funcionaria explicó que, además de la agenda artística, la Secretaría concentró esfuerzos en fortalecer los elementos visuales y culturales del evento.
Entre las principales novedades figura el diseño de las carrozas, que este año estarán inspiradas en las aves nativas del territorio, como una estrategia para promover la riqueza ambiental de Cúcuta y posicionarla como un destino para el turismo de naturaleza.
El recorrido incluirá representaciones de especies como el cardenal, el azulejo, la perlita tropical, el toche y otras aves que hacen parte de la biodiversidad local, buscando que los asistentes identifiquen nuevos atractivos del municipio.
El Malecón será el eje de la celebración
El director de Goz Colombia, Ronald Panchá, empresa encargada de la organización del evento, confirmó que la avenida Los Libertadores y El Malecón concentrarán la mayor parte de las actividades de la semana principal.
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Allí se desarrollarán los tradicionales desfiles de carros antiguos, motocicletas y bicicletas clásicas, además del desfile de carrozas y comparsas, para los cuales se instalarán graderías con capacidad para más de 3.000 espectadores.
Después de los recorridos, los asistentes encontrarán un corredor destinado a emprendedores, comerciantes y vendedores informales, quienes dispondrán de espacios para ofrecer sus productos antes del inicio de los conciertos gratuitos programados en el sector del Patín de la Fruta.
Panchá aseguró que uno de los objetivos de esta edición es fortalecer el sentido de pertenencia de los cucuteños y proyectar los valores culturales, gastronómicos y turísticos de la ciudad.
También confirmó que todos los conciertos organizados por la feria serán gratuitos y que durante los días previos se realizarán actividades en parques y barrios, con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.
Una feria que busca impulsar el turismo
La administración municipal considera que esta edición representa una oportunidad para posicionar a Cúcuta dentro del circuito de las grandes ferias del país. Para ello, el reto será garantizar una programación organizada, fortalecer la promoción de los atractivos turísticos y ofrecer espacios seguros para residentes y visitantes.
El propósito es que la feria trascienda los espectáculos musicales y se convierta en una estrategia permanente de promoción del destino, capaz de atraer visitantes, generar ingresos para distintos sectores económicos y consolidar una imagen más competitiva de la ciudad.
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