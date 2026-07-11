Feria de Cúcuta entra en su recta final con el reto de consolidarse como destino turístico

La Feria de Cúcuta avanza hacia su programación central con la elección de las diez candidatas que competirán por el Reinado de Belleza de la ciudad, un proceso que marcó el cierre de los circuitos culturales desarrollados en las diferentes comunas y que, para la administración municipal, representa el inicio de la etapa decisiva de uno de los eventos más importantes del calendario local.

Con la programación prácticamente definida, el gobierno del alcalde Jorge Acevedo enfrenta el desafío de fortalecer la imagen de la feria más allá de los espectáculos, apostándole a que se convierta en un atractivo turístico de alcance nacional y en una plataforma para impulsar la economía local.

La jefa de la Oficina de Turismo, Liliana Suárez, señaló que la feria debe consolidarse como un evento institucional del municipio por el impacto que genera sobre sectores como el comercio, la hotelería, la gastronomía y los servicios.

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Explicó que la administración ha realizado mesas técnicas con empresarios y diferentes actores del sector para coordinar acciones que permitan mostrar una imagen positiva de la ciudad y atraer un mayor número de visitantes durante los días de celebración.

“La feria dinamiza todos los sectores económicos y nos permite proyectar a Cúcuta como un destino para quienes buscan experiencias culturales y turísticas”, indicó.

Los barrios abrieron el camino a la feria

La secretaria de Cultura y Patrimonio, Maribel García, recordó que el trabajo comenzó desde el lanzamiento oficial realizado por el alcalde en el Teatro Las Cascadas y que desde el 6 de junio los circuitos culturales llevaron presentaciones de danza, teatro y música a distintos barrios de la ciudad.