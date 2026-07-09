¿Qué compromisos asumió el presidente electo con Cúcuta? Esto reveló el alcalde Jorge Acevedo

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, calificó como "muy positiva" la reunión de empalme territorial sostenida con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que se discutieron las principales necesidades de Norte de Santander y varios proyectos considerados prioritarios para la región.

Según el mandatario, uno de los aspectos que más le generó confianza fue la disposición del próximo Gobierno de mantener un diálogo permanente con los gobernadores y alcaldes.

"Tenemos la tranquilidad de que va a haber un gobierno que escuche a los gobernadores y a los alcaldes, que son quienes realmente lidian directamente con las problemáticas de las comunidades", afirmó.

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Infraestructura, abastecimiento de gas y la seguridad como prioridad

Durante el encuentro, Acevedo expuso la necesidad de avanzar en la continuidad de la doble calzada entre Bucaramanga y Pamplona, una obra considerada clave para mejorar la conexión vial entre el centro del país y Norte de Santander.

Asimismo, insistió en la importancia de garantizar el suministro permanente de gas para Cúcuta y su área metropolitana.

"Los industriales de la ciudad y su área metropolitana necesitan gas permanente. Es un tema muy importante para nosotros", señaló.

Otro de los temas abordados fue la situación de orden público en el departamento. El alcalde manifestó su expectativa frente a la gestión del nuevo ministro de Defensa, oriundo de Norte de Santander.

"Esperamos resultados positivos en cuanto al blindaje de nuestra ciudad y de nuestro departamento", indicó Acevedo.

Asimismo, el alcalde precisó que uno de los planteamientos hechos por la administración municipal fue la solicitud para gestionar ante el Gobierno de Estados Unidos la exclusión de Cúcuta de la alerta de viaje que recomienda a sus ciudadanos no visitar Norte de Santander.

El mandatario explicó que pidió el respaldo del próximo Gobierno para adelantar esta gestión a través de la Cancillería.

"Necesitamos el apoyo del Gobierno nacional para conseguir que Cúcuta salga de ese veto", manifestó, al recordar que Popayán logró ser retirada de esa restricción mientras el departamento del Cauca permanece incluido.

Reconstrucción de Venezuela

Acevedo también reveló que el presidente electo expresó su intención de que la región fronteriza participe en los procesos de reconstrucción de Venezuela, particularmente de Caracas, tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

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Según explicó, la propuesta contempla que los batallones de ingenieros de Colombia puedan aportar en las labores de recuperación de infraestructura en el vecino país.

Malecones y hospital de Atalaya

En materia de infraestructura urbana, Acevedo informó que el Gobierno electo manifestó su disposición de aportar recursos para construir el tramo de El Malecón comprendido entre "la redoma del DAS y el puente del Éxito".

Además, aseguró que el proyecto del Hospital de Atalaya también fue presentado durante la reunión y quedó dentro de los compromisos por revisar una vez el nuevo Gobierno conozca la disponibilidad presupuestal.

"El Gobierno queda comprometido a revisar el proyecto. Una vez conozcan los recursos con los que llegan, harán el ejercicio de evaluar si es posible financiarlo", concluyó el mandatario.

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