Alcaldes de Norte de Santander ven una oportunidad de acercamiento con el nuevo Gobierno

Con expectativas favorables y la sensación de haber sido escuchados concluyeron los alcaldes de Norte de Santander tras participar en el primer empalme regional realizado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Cúcuta.

Durante el encuentro, los mandatarios locales coincidieron en destacar el mensaje de cercanía enviado por el futuro jefe de Estado al escoger al departamento como punto de partida de una gira nacional que recorrerá las 32 regiones del país.

El gobernador William Villamizar aseguró que los nortesantandereanos mantienen la esperanza de que el nuevo Gobierno contribuya a recuperar la tranquilidad, fortalecer la seguridad y generar mejores condiciones para las futuras generaciones.

"Norte de Santander es un departamento de gente buena, trabajadora, que sabe trabajar en equipo y que mantiene viva la esperanza de un milagro. Ese milagro es que las futuras generaciones puedan vivir en paz, que nuestros hijos puedan ir a las escuelas y practicar deporte sin temor y que las familias recuperen la tranquilidad", expresó el mandatario, al señalar que esa expectativa está depositada en la administración que comenzará el próximo 7 de agosto.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, señaló que la reunión permitió exponer directamente las principales necesidades de la región, entre ellas proyectos de infraestructura, salud y seguridad que permanecen pendientes desde hace varios años.

En la misma línea, el alcalde de El Zulia, Elkin Caballero, manifestó optimismo frente a los anuncios realizados por el presidente electo, especialmente en materia de seguridad, al considerar que el departamento requiere acciones urgentes para enfrentar la violencia y devolver la tranquilidad a las comunidades.

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Entretanto, el alcalde de Los Patios, Alexi Valencia, destacó la disposición del equipo de gobierno entrante para escuchar las propuestas de los municipios y revisar alternativas de financiación para iniciativas estratégicas del área metropolitana y del departamento.

Aunque los mandatarios reconocieron que aún es prematuro hablar de compromisos concretos, coincidieron en que la visita dejó un ambiente de confianza y abrió un canal de diálogo directo con la administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

La seguridad, la conectividad vial, el fortalecimiento de la red hospitalaria y la ejecución de proyectos regionales fueron algunos de los temas que marcaron la agenda del encuentro y que los alcaldes esperan ver reflejados en las prioridades del nuevo Gobierno.

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