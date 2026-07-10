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Gobierno Petro niega, por ahora, posesión de De la Espriella en una base militar
La Casa de Nariño aseguró que no tiene competencia para autorizar un acto de posesión fuera del Capitolio y recordó que esa decisión solo puede ser tomada por el Congreso.
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dsifontes
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Viernes, 10 de Julio de 2026

El gobierno saliente de Gustavo Petro le negó al presidente entrante, Abelardo de la Espriella, por el momento, la posibilidad de posesionarse en una base militar. La única forma de que la posesión pueda llevarse a cabo de esta manera es que Senado y Cámara aprueben sesionar ese día en una sede distinta al Capitolio.

La respuesta esta contenida en una carta, revelada por Caracol Radio, enviada por el jefe de despacho presidencial, José Raúl Moreno, a Nicolás Gómez Arenas, miembro del equipo de Abelardo de la Espriella.

En la carta, Moreno señala que, de acuerdo con la Ley 5 de 1992, la sede del Congreso es la capital de la República, y esta sede solo se puede trasladar a otro lugar por acuerdo entre las dos cámaras.

Por ese motivo, la Casa de Nariño, negó al gobierno entrante la solicitud que le hizo para apoyar una visita a las bases militares de Popayán, Cali y Madrid, con el fin de realizar allá la posesión.

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“De lo anterior se sigue que, conforme al Decreto 770 de 1982 y a la Ley 5 de 1992, la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso de la República reunido en el Capitolio Nacional, salvo que sea el propio Congreso, y no el Gobierno saliente ni el entrante, quien decida trasladar su sede en los términos del citado artículo 33. Por lo tanto, esta jefatura de despacho no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia presidencial se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional”, dice la carta.

De la Espriella ha manifestado su intención de posesionarse en una base militar, posiblemente en Cauca, para hacer un homenaje a las Fuerzas Militares, a las cuales asegura que hay que fortalecer.

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