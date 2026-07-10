Un amigo de las CAR llega al Ministerio de Ambiente

Luego de la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a Norte de Santander para dar inicio a los empalmes territoriales, se dio un importante encuentro en Bogotá entre el director de Corponor, Humberto Camacho, y el designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, en el que dialogaron sobre temas clave para el desarrollo ambiental del departamento, como el Catatumbo, el páramo de Santurbán y la atención de la fauna silvestre.

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El espacio se dio en el marco de la Asamblea General de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars). Allí, el ministro señaló que: “Los retos ambientales de Colombia se resuelven trabajando conjuntamente con las autoridades ambientales regionales, fortaleciendo su capacidad técnica e institucional y construyendo respuestas coordinadas que protejan a las comunidades y nuestros ecosistemas, como ha sido la instrucción de nuestro presidente, Abelardo de la Espriella, y del vicepresidente José Manuel Restrepo”.

El ministro Arjona, quien es cercano al director Camacho, dijo que “me reuní con los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y reafirmamos el compromiso de la Patria Milagro, de trabajar de la mano de las regiones de Colombia, y la primera tarea es mitigar los efectos del fenómeno de El Niño”.

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La Opinión conoció que los temas sobre los cuales dialogaron el director Camacho y el ministro Arjona fueron el Catatumbo, una región estratégica del departamento y con gran riqueza ambiental, en la que Corponor ha ejecutado un modelo agroforestal que benefició a familias con la siembra de plátano, cacao y abarcó como una alternativa para sustituir cultivos ilícitos.

Además, conversaron sobre el páramo de Santurbán, la conservación de esta zona de gran importancia hídrica y la protección de las familias campesinas. Corponor ha sido garante del proceso de delimitación que adelanta el Ministerio de Ambiente y, gracias al trabajo articulado con las comunidades, cuenta con la confianza de las familias campesinas que creen en el esquema predio a predio liderado por la autoridad ambiental de Norte de Santander.

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Tras el encuentro con el ministro entrante, se articularán acciones con ministerios como los de Vivienda y Agricultura para trabajar en equipo por el desarrollo ambiental de Norte de Santander.

¡Enhorabuena por Corponor y la gestión ambiental que lidera el director Camacho!

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