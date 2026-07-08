Alias Alfred del Eln y Andrey de las disidencias Farc son objetivo militar: presidente electo desde Cúcuta

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó este miércoles un ultimátum contra dos de los principales cabecillas de los grupos armados que operan en Norte de Santander, durante el primer empalme regional de su gobierno, realizado en Cúcuta con la participación del gobernador William Villamizar y diferentes alcaldes del departamento.

En su intervención, De la Espriella anunció que alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del Eln, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fueron declarados objetivo militar de su próximo gobierno.

"Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del Eln, y alias Andrey, del Frente 33 de la Farc, objetivo militar del gobierno del tigre. Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho", afirmó.

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El anuncio fue uno de los principales mensajes del encuentro de empalme, que el mandatario electo decidió realizar en Norte de Santander por considerar que es uno de los departamentos más golpeados por la violencia y el abandono estatal.

"Este es nuestro primer empalme territorial y lo quisimos hacer en esta tierra patriota de Norte de Santander porque es un departamento que ha sufrido mucho la violencia y el abandono del Estado", expresó.

Revisión de proyectos para el departamento

Durante su intervención a medios, De la Espriella aseguró que revisó, junto con el gobernador y los alcaldes, las principales necesidades de los municipios en materia de seguridad, salud, infraestructura, turismo y educación.

Según explicó, cada iniciativa será evaluada de acuerdo con la situación fiscal que recibirá su administración.

"Vamos a revisar cada uno de esos proyectos pendientes y, de acuerdo con la realidad económica que vamos a recibir, les vamos a decir cuáles se pueden ejecutar y cuáles no, pero vamos a resolver de una manera u otra", señaló.

El presidente electo sostuvo que su gobierno buscará trabajar de manera coordinada con las administraciones territoriales y reiteró que "más que dinero, lo que necesita un país para transformarse es voluntad política".

Promesa de descentralización

Otro de los anuncios fue la descentralización de recursos y competencias hacia gobernaciones y alcaldías.

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De la Espriella afirmó que los mandatarios regionales tendrán una relación directa con la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, sin intermediarios políticos.

"Los alcaldes y gobernadores en la era del tigre no necesitan intermediarios; tendrán relación directa con la Presidencia", indicó.

Agregó que cada peso destinado a Norte de Santander será supervisado desde la Casa de Nariño para evitar hechos de corrupción.

"Aquí vamos a hacer inversión, pero voy a exigir que se respete cada peso de los colombianos. No voy a aceptar politiquería ni corrupción de ninguna clase", manifestó.