Indicadores de Jeremías | Museo Casa Natal de Santander funciona con apertura al público

Museo Casa Natal de Santander funciona con apertura al público

Ubicado en Villa del Rosario, sobre la autopista que lleva al puente fronterizo Simón Bolívar, el inmueble sede del Museo Casa Natal General Santander, está abierto al público de martes a domingo en forma permanente.

La directora del Museo, Olga Patricia Omaña Herrán informó sobre su funcionamiento. Dijo: “La historia no solamente se conserva entre los muros de un museo. También se vive, se conversa, se crea y se comparte. Con esa premisa, el Museo Casa Natal General Santander, en Villa del Rosario, ha consolidado una programación permanente e invita a niños, niñas, jóvenes, adultos y familias a acercarse al patrimonio de una manera participativa, creativa y cercana.

A través de la línea Patrimonio vivo, los visitantes pueden recorrer la Casa Natal del General Francisco de Paula Santander para conocer su vida y legado, descubrir el valor arquitectónico del inmueble y comprender el contexto histórico de la Independencia. Esta experiencia se complementa con Explorando Patrimonios, una estrategia educativa itinerante que lleva el Museo a colegios e instituciones con acceso limitado a la oferta cultural debido a condiciones geográficas o sociales, promoviendo el reconocimiento, la apropiación y la democratización del patrimonio.

Lea aquí: General (r) Jorge Mora anuncia mayor presencia militar en Norte de Santander y prioriza la seguridad del Catatumbo

Los fines de semana la programación transforma el Museo, sus jardines y patios en espacios de encuentros para la comunidad. Cada sábado, de 2:00 pm a 5:00 pm el Costurero para las Memorias reúne a participantes de diferentes edades para reconstruir relatos, compartir saberes y fortalecer la memoriacolectiva a través del tejido, las técnicas textiles y la creación manual. Los domingos, entre las 3:00 y las 5:00 pm la Activación Creativa del Museo propone talleres de creación artística que permiten explorar distintas manifestaciones del patrimonio.

Bajo riesgo, el páramo de Santurbán

Una nueva contradicción agrega a las que ya se le conocen el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella. Ofrece impulso al desarrollo regional, pero en su agenda se incluye la explotación minera en el área del páramo de Santurbán, con lo cual se pone en grave riego ese ecosistema como surtidor de agua en la jurisdicción del Oriente Colombiano.

Según versiones existiría la posibilidad de que una empresa de presuntos vínculos con el gobierno electo sea la operadora del anunciado proyecto minero.

Apuestas para elecciones de 2027

En octubre de 2027 serán las elecciones regionales en Colombia y en Norte de Santander ya están en marcha las movidas políticas para armar candidaturas a la Gobernación y Alcaldías, en especial la de Cúcuta. Los primeros proyectos registran los nombres de Silvano Serrano para su reelección a la Gobernación y de William Correa a la Alcaldía de Cúcuta, lo cual no descarta otras opciones que también buscan entrar a la baraja.

Lea también: De la Espriella promete recuperar la seguridad y gobernar de la mano de los alcaldes de Norte de Santander

Pedro León Vega, en La Palabra

El programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN, tiene como personaje de su entrevista en las emisiones de sábado y domingo (11 y 12 de julio en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche) al escritor nortesantandereano Pedro León Vega Rodríguez.

Autor del libro “Dorados, talentos y goles”, de reciente publicación, Vega habla de su obra y en general de su actividad literaria, más de su participación en el desarrollo cultural del país.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .