Indicadores de Jeremías | Acto de lanzamiento del libro “Dorados, talentos y goles”

Para el 9 de julio, a las 10:00 de la mañana, en el auditorio Virgilio Barco de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, de Cúcuta, está programado el acto de lanzamiento del libro “Dorados, talentos y goles”, del escritor nortesantandereano Pedro León Vega Rodríguez.

En la Introducción de la obra se precisa:

“Este libro habla de fútbol, entendido como arte y diversión. Se valora en el contexto internacional porque todo arte verdadero es universal. Se enfatiza en su referente lúdico, de emulación y símbolo cultural porque son características que dan sentido al deporte moderno. Los aspectos históricos, políticos, económicos y normativos buscan establecer el contexto internacional, nacional y regional del juego, que permiten comprender el desempeño de los equipos y el origen de los jugadores talentosos, descubrir las claves del proceso de crecimiento del fútbol nacional y regional y, en especial, analizar las causas de las crisis y la brecha que separa a los equipos “chicos” de los equipos “grandes””.

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Recursos de Mineducación para planes del Catatumbo

El Gobierno nacional, en el período del presidente Gustavo Petro, ha destinado 740 mil millones de pesos para educación en el Catatumbo, en los niveles de primaria, secundaria y superior. Esos recursos provienen de los rubros Ruta de amor por el Catatumbo y Pacto por el Catatumbo.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, dijo que se trata de promover un desarrollo con generalizada cobertura en los sectores sociales.

En los recursos destinados está incluido el proyecto de la Universidad del Catatumbo.

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Se revive proyecto cinematográfico sobre los gimnastas de Cúcuta

La filmación de una película sobre los gimnastas de Cúcuta que han sobresalido en escenarios internacionales todavía tiene posibilidades y en esa perspectiva trabaja su promotor Jairo Serna Rosales.

El proyecto ha vuelto a ser puesto a consideración de los sectores de gobierno y de los gremios económicos para que decidan sobre ayudas que le den viabilidad.

Una película sobre los gimnastas puede generarle a la región una nueva identidad cultural.

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Protección del páramo de Santurbán

La defensa del páramo de Santurbán vuelve a ser prioridad nacional por lo que representa como ecosistema generador de agua para una amplia población del Oriente colombiano.

Está planteada nuevamente la delimitación del páramo, para evitar que la explotación minera afecte su integridad como área ambiental de utilidad común.

Hay empresas interesadas en poner en marcha proyectos mineros que afectarían el páramo.

La amenaza sísmica en Cúcuta

En entrevista con La Opinión, el ingeniero Carlos Flórez Góngora advierte sobre los riegos sísmicos que pesan sobre Cúcuta y dice: “Debemos construir una verdadera cultura de prevención.

Los terremotos no pueden evitarse ni predecirse, pero sí podemos reducir sus consecuencias mediante conocimiento del riesgo, el cumplimiento de las normas de construcción, la educación ciudadana y una preparación institucional permanente. Esa es la mejor forma de proteger vidas”.

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