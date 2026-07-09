Cecilia López, Ocampo, Oviedo y otros líderes del centro le piden a Abelardo renunciar a ciudadanía gringa

El “centro político” se pronunció con un “manifiesto” a casi tres semanas de la segunda vuelta presidencial, en el que envió mensajes al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la oposición en cabeza del senador Iván Cepeda y el que será expresidente, Gustavo Petro. Entre esos, que De la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense.

En ese documento está la firma de figuras como el excandidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo y los exministros Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López. No aparece Sergio Fajardo ni Claudia López, quienes suelen asociarse con ese punto del espectro político.

Entre esos tres, al menos, ninguno apoyó a Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

En el documento se elogia la alta participación en la jornada electoral del 21 de junio, se critica el llamado a la desobediencia civil del senador Iván Cepeda, se invita al presidente electo De la Espriella a ser “símbolo de la unidad nacional”, entre otros temas.

Lea aquí: Cielo Rusinque reemplazará a Jorge Iván Cuervo en el Ministerio de Justicia

Cuestionamientos a la postura de Iván Cepeda frente a los resultados electorales

Primero, se habla de un “resultado ejemplar” en los comicios presidenciales por la proporción mayor de ciudadanos, más de un 63 %. Y contrastaron que, al principio, Cepeda reconoció el resultado y el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de hacer un empalme.

Pero criticaron que hayan empezado a cuestionar los resultados electorales “en una actitud abiertamente antidemocrática colocando al país al borde de una grave crisis institucional”.

Segundo, tocaron el tema de la “desobediencia civil” a la que llamó Iván Cepeda, y dijeron que no tiene nada que ver con los referentes del uso de ese término, quienes han sido personajes como Martin Luther King para protestar contra la discriminación de la población afroamericana en Estados Unidos.

Sin embargo, dijeron que el uso de ese concepto por parte de Cepeda y Petro no va con esas posturas, ya que “intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario a pesar de su triunfo electoral” porque, además de ser colombiano, tiene nacionalidad estadounidense.

Las advertencias del centro por los riesgos de la desobediencia civil

Tercero, reiteraron que las incitaciones a la desobediencia civil “podrían conducir a severos trastornos sociales” como la perturbación del orden público, que no se paguen impuestos o el desacato a funcionarios que nombre el presidente electo. “Que esos actos de desobediencia sean pacíficos, no los convierte en legales”.

A su vez, hicieron un llamado a que Cepeda y los otros congresistas de oposición ejerzan este derecho “dentro del marco legal”.

El pedido a De la Espriella sobre su nacionalidad estadounidense

Volviendo al tema de la nacionalidad estadounidense del presidente electo De la Espriella, dijeron que si bien no es incompatible según la Constitución para ser presidente, “sí puede situarlo en un complejo conflicto de interés”. Por eso, dijeron que “sería bienvenido que De la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense” para poner a Colombia “primero”.

Entérese: Capturarlo o darlo de baja: la orden de De la Espriella contra alias Bendito Menor

Reiteraron que el país “anhela” que el presidente electo De la Espriella “sea símbolo de la unidad nacional”. Por eso, agregaron, “son importantes el estilo del discurso, el lenguaje utilizado, el tono de voz y el escenario elegido para dirigirse a sus compatriotas. Ya no se trata de combatir sino de congregar”.

Finalmente, le enviaron un mensaje a Iván Cepeda y al presidente Petro, aunque no los mencionaron. “Es indispensable que en la difícil coyuntura actual más que llamar a la desobediencia civil, encontremos el camino de la construcción de unos acuerdos mínimos para salvaguardar la democracia y la estabilidad institucional”.

Al documento se adhieren otras figuras del ámbito académico como el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, el académico Mauricio García Villegas y la académica Paula Ruiz.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.