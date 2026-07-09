Cielo Rusinque reemplazará a Jorge Iván Cuervo en el Ministerio de Justicia

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, fue designada como nueva ministra de Justicia, luego de la renuncia de Jorge Iván Cuervo, quien dejó el cargo tras manifestar diferencias con el presidente Gustavo Petro.

Cuervo había asumido la dirección del Ministerio de Justicia el 11 de febrero de este año y permaneció cerca de cinco meses al frente de la cartera, convirtiéndose en el cuarto ministro en propiedad de ese despacho durante el actual Gobierno.

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Con este nuevo relevo, el Ministerio de Justicia suma cuatro titulares en propiedad desde el inicio de la administración Petro. Antes de Cuervo ocuparon el cargo Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Luis Eduardo Montealegre. Durante los periodos de transición también ejercieron como ministros encargados Augusto Alfonso Ocampo Camacho y Andrés Idárraga Franco.

La llegada de Rusinque se produce meses después de que el Consejo de Estado dejara sin efectos su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio. Tras esa decisión, presentó su renuncia y posteriormente fue designada nuevamente en el cargo por el Gobierno, luego de que se modificaran los requisitos para ocupar esa posición, una medida que dio lugar a nuevas demandas y cuestionamientos jurídicos.

Es abogada de profesión y considerada una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato.

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