La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Cielo Rusinque reemplazará a Jorge Iván Cuervo en el Ministerio de Justicia
La actual superintendente de Industria y Comercio permanecerá en el ministerio hasta el cambio de Gobierno, previsto para el 7 de agosto.
Authored by
dsifontes
Cielo Rusinque
La opinión
La Opinión
Jueves, 9 de Julio de 2026

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, fue designada como nueva ministra de Justicia, luego de la renuncia de Jorge Iván Cuervo, quien dejó el cargo tras manifestar diferencias con el presidente Gustavo Petro.

Cuervo había asumido la dirección del Ministerio de Justicia el 11 de febrero de este año y permaneció cerca de cinco meses al frente de la cartera, convirtiéndose en el cuarto ministro en propiedad de ese despacho durante el actual Gobierno.

Lea aquí: De la Espriella promete recuperar la seguridad y gobernar de la mano de los alcaldes de Norte de Santander

Con este nuevo relevo, el Ministerio de Justicia suma cuatro titulares en propiedad desde el inicio de la administración Petro. Antes de Cuervo ocuparon el cargo Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Luis Eduardo Montealegre. Durante los periodos de transición también ejercieron como ministros encargados Augusto Alfonso Ocampo Camacho y Andrés Idárraga Franco.

La llegada de Rusinque se produce meses después de que el Consejo de Estado dejara sin efectos su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio. Tras esa decisión, presentó su renuncia y posteriormente fue designada nuevamente en el cargo por el Gobierno, luego de que se modificaran los requisitos para ocupar esa posición, una medida que dio lugar a nuevas demandas y cuestionamientos jurídicos.

Es abogada de profesión y considerada una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
En el primer Empalme Territorial estuvo presente también el general Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa/Foto: Cortesía Juan Pablo Bayona
En el primer Empalme Territorial estuvo presente también el general Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa/Foto: Cortesía Juan Pablo Bayona
General (r) Jorge Mora anuncia mayor presencia militar en Norte de Santander y prioriza la seguridad del Catatumbo
La Opinión
El gobernador William Villamizar y el presidente electo Abelardo de la Espriella, durante la primera Mesa de Empalme Territorial. / Foto cortesía: Juan Pablo Bayona
El gobernador William Villamizar y el presidente electo Abelardo de la Espriella, durante la primera Mesa de Empalme Territorial. / Foto cortesía: Juan Pablo Bayona
De la Espriella le apuesta a una frontera abierta, más comercio con Venezuela, turismo y apoyo a empresas de Norte de Santander
Leonardo Favio Oliveros
Cristian Herrera Caps
Cristian Herrera Caps
¿En qué va el caso de Cristian Herrera? Tras su homicidio, se habrían mantenido las amenazas contra periodistas en Norte de Santander
La Opinión