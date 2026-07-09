¿Qué bases militares suenan para la posesión de Abelardo de la Espriella?

En relación con su política de gobierno y su enfoque de mano dura por la seguridad, se siguen ultimando los detalles sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado para el próximo 7 de agosto.



La primera información que se tiene en firme es que este encuentro saldrá de la Plaza de Bolívar, en Bogotá -como ha sido ya un evento tradicional- para llegar en esta ocasión a una guarnición militar. El mismo presidente electo confirmó esta postura como un homenaje a las fuerzas militares, que serán bastión de sus políticas de gobierno durante los próximos cuatro años.



“Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho. En una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, dijo De la Espriella.



En este punto, todo el equipo del presidente electo estudia diferentes posibilidades de dónde se podría realizar este evento que se saldría de las costumbres tradicionales de los anteriores mandatarios.

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Una de estas es el Fuerte Militar de Tolemaida, la base militar más grande de Colombia, ubicada entre los municipios de Nilo (Cundinamarca) y Melgar (Tolima), lo cual facilita su traslado al estar a menos de media hora en avión desde Bogotá.



Aunque la idea del presidente electo es enviar un mensaje contundente sobre la importancia de la seguridad y las fuerzas militares, aun se estudian otros lugares del país.



Una de estas es el Fuerte Militar Larandia, ubicada en el municipio de Florencia, Caquetá, también se tiene a consideración la realización de la posesión en alguna de las bases militares ubicadas en Nariño o en el Cauca, como la base militar de la Tercera División del Ejército o el Batallón de Entrenamiento en El Patía, donde se concentra uno de los mayores focos de violencia en el país.



De momento, no hay una opción definida. Según dijo el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora, “hay unas opciones” en la mesa, más no un lugar definido.



Varias de estas opciones siguen en estudio y en etapa de confirmación a un mes de la posesión presidencial, esperando cumplir con las condiciones de seguridad logística y de acceso para todo su gabinete, los funcionarios del estado, del Congreso, expresidentes y hasta los invitados internacionales que podrían asistir.

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