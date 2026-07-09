TodosPorVenezuela: los medios más importantes de Colombia nos unimos por nuestro país hermano

En medio de la crisis que atraviesa Venezuela y de las dificultades que continúan afectando a millones de personas del país vecino, distintos medios de comunicación se unieron, entre ellos La Opinión, Acento, Q'hubo Cúcuta y Canal 1, en una campaña conjunta de solidaridad. #TodosPorVenezuela busca unir a los colombianos para centrar las ayudas para el hermano país en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

La iniciativa de los medios de comunicación se plantea en medio de la emergencia que enfrenta Venezuela tras los recientes terremotos, una situación que ha dejado miles de personas afectadas y ha movilizado a organismos nacionales e internacionales.

De acuerdo con el más reciente balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de víctimas asciende a 3.811 personas fallecidas y 16.740 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y la atención de la población damnificada.

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Además, 17.907 personas perdieron sus viviendas, y al menos 12.800 permanecen alojadas en 87 refugios temporales ubicados en Caracas y La Guaira, donde las autoridades mantienen operativos de asistencia humanitaria y sanitaria.

Los medios de comunicación más importantes del país envían un mensaje común de solidaridad con Venezuela.

¿Cuál es el objetivo de la campaña de los medios para ayudar a Venezuela?

El propósito es unir a distintos medios de comunicación para difundir un mensaje de solidaridad con la población venezolana mediante contenidos audiovisuales que serán emitidos en televisión y plataformas digitales.

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