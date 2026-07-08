Pacto Histórico reitera que demandará elección de Abelardo de la Espriella

El Pacto Histórico anunció que continuará impulsando demandas de nulidad contra la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de una reunión sostenida con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La colectividad aseguró que presentará ante el Consejo de Estado nuevas pruebas relacionadas con el proceso electoral.

Según lo informado al término del encuentro, el material que será entregado al alto tribunal incluye evidencias recopiladas por el movimiento político y otros elementos que, de acuerdo con sus integrantes, fueron presentados por el presidente Petro durante la reunión realizada el martes.

El encuentro comenzó alrededor de las 12:00 del mediodía y se prolongó hasta cerca de las 3:30 de la tarde. Durante ese tiempo, dirigentes y congresistas electos del Pacto Histórico analizaron la agenda que impulsarán en el próximo periodo legislativo y definieron la estrategia frente a los resultados de las elecciones presidenciales.

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¿Por qué el Pacto Histórico presentará demandas de nulidad ante el Consejo de Estado?

Al finalizar la reunión, el representante a la Cámara Gabriel Becerra explicó que la decisión de acudir nuevamente a la justicia responde a que, según la colectividad, existen fundamentos para insistir en las acciones judiciales relacionadas con la elección presidencial.

“En eso tenemos todo el derecho. El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan varias dudas y tienen que ver con los escrutinios”, afirmó Becerra en declaraciones entregadas a Caracol Radio.

El dirigente sostuvo que las inquietudes planteadas sobre el proceso de escrutinio justifican que el Consejo de Estado conozca las pruebas recopiladas por el Pacto Histórico y los nuevos elementos expuestos durante el encuentro con el jefe de Estado.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el representante electo Walter Alfonso Rodríguez, conocido como ‘Wally’, así como los representantes Gabriel Becerra y Heráclito Landínez, quienes participaron en las discusiones sobre la estrategia política y jurídica del movimiento.

También hicieron parte del encuentro el senador Alejandro Ocampo y el senador Iván Cepeda, quien fue el contendor de Abelardo de la Espriella durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La reunión contó además con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del exdirector de la Agencia de Tierras, Felipe Harman, quienes acompañaron la jornada en la que el Pacto Histórico definió las acciones que adelantará ante el Consejo de Estado respecto a la elección del presidente electo.

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