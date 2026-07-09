Capturarlo o darlo de baja: la orden de De la Espriella contra alias Bendito Menor

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que alias Bendito Menor, identificado como Nain Andrés Pérez Toncel y señalado como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ASCN), deberá ser considerado uno de los objetivos de alto valor de su administración.

El pronunciamiento fue realizado a través de su cuenta en la red social X, donde dirigió un mensaje al ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora, para que adelante las acciones correspondientes frente al señalado cabecilla.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre alias ‘Bendito Menor’?

En la publicación, De la Espriella escribió: “Señor Ministro de Defensa designado @generalmora11: este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno”.

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El presidente electo también impartió una instrucción sobre el manejo del caso. “Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, afirmó en el mismo mensaje publicado en X.

En esa comunicación, De la Espriella reiteró que su administración mantendrá una postura estricta frente a las estructuras criminales. “Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley”, expresó.

El mandatario electo concluyó su pronunciamiento con otro mensaje en el que advirtió que actuará con firmeza frente a quienes promuevan hechos de violencia. “Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, señaló.

La publicación se produjo después de que circulara ampliamente en redes sociales un video en el que aparece, según las autoridades, alias ‘Bendito Menor’ encabezando una caravana luego del partido en el que la selección Colombia venció 1-0 en el Mundial.

Las imágenes muestran al señalado jefe de las ASCN desplazándose por diferentes vías de Riohacha al frente de una caravana integrada por cerca de 20 motociclistas. En el recorrido también aparece una mujer identificada como alias ‘Bebecita’, quien sería su pareja sentimental.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que el hombre registrado en el video corresponde a Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’. La verificación se realizó mediante la comparación de los tatuajes visibles en sus brazos con registros de inteligencia disponibles.