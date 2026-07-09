Bogotá lidera el ranking de las ciudades con mejor gestión pública en Colombia

El más reciente Índice de Desempeño Institucional, IDI, del Departamento Administrativo de la Función Pública no solo reafirmó el liderazgo de Bogotá, sino que también reveló cuáles son las 10 ciudades con las mejores administraciones del país.

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Para ahondar al respecto, LR revisó los resultados del indicador, el cual mide la gestión de las alcaldías en una escala de 100 puntos, donde 100 es la calificación más alta, y encontró que Bogotá fue la capital mejor administrada con 98,6 puntos entre 31 analizadas.



El podio lo completaron las capitales de Bolívar y Santander: Cartagena se llevó el segundo lugar con 97,1 puntos y Bucaramanga se quedó con el tercero, con 95,2 puntos.

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Al respecto, el director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, resaltó que una institucionalidad sólida es la base para construir ciudades más competitivas, transparentes y eficientes. A su vez, aseguró que “estos resultados son el reflejo del compromiso de los alcaldes y sus equipos de gobierno con el fortalecimiento de la gestión pública y la generación de valor para cada uno de los ciudadanos”.



Para obtener estos puntajes, cada urbe tuvo que registrar avances en materia de planeación, gestión de talento humano, control interno, transparencia, gobierno digital y orientación a resultados.



Frente a los resultados del IDI, Asocapitales señaló que la medición evidencia que las ciudades capitales cuentan con administraciones más modernas, técnicas y enfocadas en resultados, especialmente en un contexto “donde los gobiernos locales asumen cada vez mayores responsabilidades en materia de seguridad, movilidad, salud, sostenibilidad, gestión del riesgo y desarrollo económico”.



Sobre Bogotá, recalcó que su puntaje la consolida como un referente nacional y ratifica el impacto de una gestión pública fundamentada en la “planeación, la innovación y el fortalecimiento de las instituciones”.

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Los siguientes tres lugares del ranking le correspondieron a Cali (Valle del Cauca) con 95 puntos; Medellín (Antioquia) con 93,9 puntos, y Manizales (Caldas), con 91,6 puntos.



Con puntajes de 91,5 y 90,7, las capitales de Cauca (Popayán) y de Huila (Neiva), se quedaron con los puestos siete y ocho. Las que completaron el top 10 fueron Puerto Carreño y Pasto, con 87,4 y 81,2 puntos. En el otro extremo, Leticia y Arauca fueron las ciudades peor calificadas, con 51,7 y 57,6 puntos, respectivamente.



Frente a este punto, Luz Stella Carrillo, miembro del equipo técnico de la Misión de Descentralización, precisó que las limitaciones de la gestión territorial en estas ciudades son provocadas por dificultades en la organización del Estado y en la gestión de las entidades.



“Por ello se considera que, para lograr procesos de mediano y largo plazo que permitan el cierre de brechas entre entidades territoriales, se debe fortalecer el proceso de descentralización”, concluyó Carrillo.

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