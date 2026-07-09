Informe técnico alerta sobre fallas del fusil Jaguar, fabricado por Indumil

El informe identifica fallas técnicas en el fusil Jaguar

Según el documento citado por La FM, especialistas del Ejército Nacional y de las demás Fuerzas realizaron pruebas funcionales, inspecciones técnicas y mesas de trabajo para evaluar el desempeño del fusil.

Lea aquí: Omar Bula anuncia que el Gobierno de De la Espriella reconstruirá las relaciones con Estados Unidos e Israel

El informe señala que los análisis evidenciaron observaciones en componentes críticos del sistema de armas relacionadas con la seguridad operacional, la confiabilidad mecánica, la resistencia estructural, la trazabilidad logística y la interoperabilidad con estándares militares internacionales.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

Fallas de acerrojamiento que ocasionaron detonaciones fuera de la recámara durante las pruebas.

Riesgos asociados al sistema de fijación y aseguramiento del cañón.

Recalentamiento excesivo del guardamano durante fuego sostenido.

Deficiencias en el sistema de marcación e identificación del arma.

Fragilidad en los elementos de puntería y otros componentes estructurales.

El documento también advierte que varias de estas observaciones tienen incidencia directa sobre la seguridad del usuario y requieren acciones correctivas antes de contemplar una incorporación masiva del arma a las Fuerzas Militares.

Asimismo, concluye que las mesas técnicas realizadas con participación del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional e Indumil coinciden en que el fusil Jaguar continúa en una etapa de evolución y necesita ajustes estructurales, funcionales y de materiales.

La FM también informó que durante las pruebas realizadas el pasado 14 de mayo en el Fuerte Militar de Tolemaida dos militares resultaron heridos.

Según Indumil, durante el desarrollo del proyecto ya se han efectuado más de 30.000 disparos con el fusil Jaguar como parte de las pruebas técnicas.

Uno de los principales puntos del informe divulgado por La FM tiene que ver con la supuesta adquisición de 13.000 fusiles Jaguar por parte del Ejército Nacional.

El presidente de Indumil, coronel (r) Juan Carlos Mazo Giraldo, aseguró al medio que la institución manifestó una necesidad de 13.000 fusiles y que el proyecto contempla una garantía de hasta diez años para la primera producción, cuyo valor ascendería a 96.000 millones de pesos.

No obstante, La FM afirmó haber confirmado con fuentes del Ejército que esa compra no será realizada, debido a que el fusil aún es un prototipo, no ha superado todas las pruebas técnicas ni cuenta con las certificaciones internacionales requeridas.

Lea también:Juez le dio casa por cárcel al hijo de Diomedes Díaz, por caso de secuestro y tortura

La institución también indicó que no ha destinado recursos para adquirir el fusil Jaguar durante 2025 o 2026.

“El Ejército Nacional no ha realizado ningún requerimiento de fusil Jaguar teniendo en cuenta que es un prototipo que todavía no cuenta con las certificaciones y estándares requeridos”, señaló la Fuerza, según lo publicado por La FM.

Igualmente, el Ejército recordó que no tiene competencia para certificar este tipo de armas, ya que dicha validación corresponde a organismos y estándares internacionales.

Indumil defiende el desarrollo del fusil colombiano

Desde la Industria Militar sostienen que el Jaguar representa un avance tecnológico para el país. El arma está compuesta por 125 piezas, de las cuales 26 fueron fabricadas con polímeros de alta resistencia, característica que la convertiría, de ser aprobada, en un fusil con una configuración poco común frente a los modelos tradicionales fabricados principalmente en metal.

La diseñadora de sistemas mecánicos María Cecilia Puin Caro explicó que el proyecto comenzó en 2020, tras un análisis de las tecnologías disponibles en el mercado internacional.

Según indicó, el equipo de ingeniería desarrolló modelos digitales, estudios de resistencia mecánica, selección de materiales y documentación técnica para el diseño del arma, un proceso que continúa en fase de evaluación y validación técnica.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.