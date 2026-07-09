Inspecciones de la Supersalud han reducido en más del 22% PQR por medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que la estrategia Plan 100, a través de la cual se han realizando distintas verificaciones a las dispensación de medicamentos, ha permitido reducir en más del 22% las reclamaciones relacionadas con fallas en la entrega de medicamentos.



La estrategia, que ya superó los 1.000 dispensarios inspeccionados, ha permitido revertir el comportamiento de las reclamaciones por medicamentos, según explicó el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero.



“Cuando comenzamos las visitas encontramos situaciones que no podían seguir ocurriendo. En algunos dispensarios había medicamentos disponibles, pero no se les estaban entregando a los pacientes. Por eso pasamos de realizar visitas puntuales a desplegar una estrategia nacional de inspección para verificar, exigir correctivos y garantizar que los usuarios reciban oportunamente sus tratamientos”, afirmó Quintero.

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El funcionario destacó que la estrategia ha permitido identificar irregularidades, ordenar acciones de mejora y fortalecer la vigilancia sobre gestores farmacéuticos y EPS.



Además, Quintero informó que la meta es alcanzar 1.200 dispensarios inspeccionados antes de finalizar el actual periodo de Gobierno.



“La instrucción ha sido fortalecer la capacidad de vigilancia de la Superintendencia para que las EPS y los gestores farmacéuticos respondan oportunamente y los medicamentos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Los resultados demuestran que sí es posible mejorar cuando el Estado ejerce una inspección permanente y actúa de manera oportuna”, concluyó el Superintendente.

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