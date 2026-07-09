¿Cómo será el empalme entre la Contraloría y el gobierno entrante? Claves del informe que entregarán

El contralor general de la República (E), Carlos Enrique Silgado, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, instalaron el día de ayer la mesa técnica de acompañamiento sectorial en la que se entregará el diagnóstico del estado actual en materia fiscal de los diversos sectores del país a la gestión entrante.

En la reunión, a la que asistieron diferentes representantes del nuevo Gobierno, se coordinó la dinámica de trabajo que tendrán los equipos técnicos designados junto con las delegadas de la Contraloría, quienes se reunirán en los próximos días para avanzar en la entrega de información detallada.

El contralor general (e) fue enfático en aclarar el alcance de la información que se compartirá con el equipo entrante.

Según explicó, esta “no constituye una valoración política, no representa una calificación sobre una administración determinada, ni implica un pronunciamiento definitivo de la entidad”, sino que corresponde a insumos técnicos preliminares para la articulación institucional de la Contraloría con la administración que llega, y no constituyen hallazgos fiscales, prejuzgamientos ni actuaciones de coadministración.

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Los diagnósticos sectoriales, que se presentarán durante este mes, fueron construidos a partir de la información suministrada por los sujetos vigilados, las auditorías realizadas por el órgano de control, así como estudios sectoriales, actuaciones de seguimiento y demás instrumentos propios del control fiscal.

También la Contraloría precisó que estos documentos no sustituyen la información oficial que reposa en las entidades públicas ni reemplazan sus competencias, ya que la información oficial, detallada y especializada de cada sector sigue siendo responsabilidad de las entidades que lo integran.

Para el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el ejercicio tiene un significado que trasciende lo técnico. “Este es un hecho histórico para el país, para demostrar que el Estado está primero que los intereses de unos u otros y que el Estado es el propósito que nos une”, manifestó durante el encuentro.

En la misma línea, el contralor subrayó que el conocimiento entregado no pertenece a una administración en particular, ni a un gobierno, ni exclusivamente a la Contraloría, sino que pertenece al Estado colombiano y debe servir para fortalecer sus instituciones y mejorar la comprensión de la gestión pública.

“Los gobiernos son transitorios; las instituciones permanecen. Y precisamente porque permanecen, tienen la responsabilidad de preservar la memoria técnica del Estado y poner ese conocimiento al servicio del interés general”, concluyó Silgado.

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¿De qué se tratan las mesas sectoriales?

En este intercambio de información, las mesas técnicas sectoriales se desarrollarán en las instalaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y tendrán un propósito claramente delimitado. Esta presentación de diagnósticos y estudios sectoriales estarán previamente autorizados por el ente de control.

Este carácter técnico busca garantizar que el ejercicio de empalme se mantenga dentro de los límites institucionales establecidos, sin margen para interpretaciones que excedan su objetivo.

Además, se señaló que siempre y en todo momento se preservarán las reglas de reserva y confidencialidad que rigen el manejo de la información fiscal, así como el marco constitucional que enmarca las actuaciones de la entidad.

Es una manera de la Contraloría de blindar este proceso de entrega de información, asegurando que este se ajuste estrictamente a sus competencias legales y no comprometa la naturaleza técnica e independiente del control fiscal.

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