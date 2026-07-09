La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
196 aspirantes iniciaron su formación en la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla
En la capital del Atlántico, 196 jóvenes, entre ellos 17 mujeres, comenzaron su preparación militar como integrantes del Contingente Regular No. 166 y del Curso Administrativo No. 046 de la Armada de Colombia.
Authored by
dsifontes
Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla
Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

La Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" dio la bienvenida a 196 aspirantes que iniciaron su proceso de formación militar como parte del Contingente Regular No. 166 y del Curso Administrativo No. 046, en una nueva etapa de preparación para integrar las filas de la Armada de Colombia.

Del grupo de aspirantes, 17 son mujeres que, junto a sus compañeros, comenzaron el camino para convertirse en suboficiales al servicio de la defensa y protección de los intereses marítimos y fluviales del país.

Los jóvenes, provenientes de distintas regiones de Colombia, llegaron acompañados por sus familiares para iniciar esta nueva etapa. Durante la jornada de incorporación recibieron las primeras orientaciones sobre el proceso académico, militar y naval que desarrollarán en la institución.

En los próximos meses cumplirán el período de adaptación a la vida militar, una fase en la que fortalecerán principios como la disciplina, el liderazgo, la responsabilidad y la vocación de servicio, valores que hacen parte de la formación de los integrantes de la Armada Nacional.

Lea aquí: De la Espriella le apuesta a una frontera abierta, más comercio con Venezuela, turismo y apoyo a empresas de Norte de Santander

Una vez culminen esta etapa inicial, los aspirantes continuarán con su preparación académica y militar, con el propósito de adquirir las competencias necesarias para desempeñarse como suboficiales y contribuir a las operaciones de seguridad y defensa de la Nación.

La Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" destacó que mantiene su compromiso con la formación integral del talento humano de la Armada de Colombia, preparando hombres y mujeres con los conocimientos, capacidades y valores necesarios para afrontar los desafíos propios del servicio naval.

Con el ingreso de este nuevo contingente, la institución reafirma su misión de fortalecer las capacidades de la Fuerza Naval mediante la preparación de quienes, en el futuro, asumirán la responsabilidad de proteger los intereses marítimos y fluviales del país.

Durante los próximos meses, los aspirantes desarrollarán el periodo de adaptación a la vida militar.
Durante los próximos meses, los aspirantes desarrollarán el periodo de adaptación a la vida militar.
17 mujeres iniciaron su proceso de formación militar.
17 mujeres iniciaron su proceso de formación militar.
Darán el primer paso en su proyecto de vida al servicio de la Nación.
Darán el primer paso en su proyecto de vida al servicio de la Nación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
En el primer Empalme Territorial estuvo presente también el general Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa/Foto: Cortesía Juan Pablo Bayona
En el primer Empalme Territorial estuvo presente también el general Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa/Foto: Cortesía Juan Pablo Bayona
General (r) Jorge Mora anuncia mayor presencia militar en Norte de Santander y prioriza la seguridad del Catatumbo
La Opinión
El gobernador William Villamizar y el presidente electo Abelardo de la Espriella, durante la primera Mesa de Empalme Territorial. / Foto cortesía: Juan Pablo Bayona
El gobernador William Villamizar y el presidente electo Abelardo de la Espriella, durante la primera Mesa de Empalme Territorial. / Foto cortesía: Juan Pablo Bayona
De la Espriella le apuesta a una frontera abierta, más comercio con Venezuela, turismo y apoyo a empresas de Norte de Santander
Leonardo Favio Oliveros
Cristian Herrera Caps
Cristian Herrera Caps
¿En qué va el caso de Cristian Herrera? Tras su homicidio, se habrían mantenido las amenazas contra periodistas en Norte de Santander
La Opinión