196 aspirantes iniciaron su formación en la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla

La Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" dio la bienvenida a 196 aspirantes que iniciaron su proceso de formación militar como parte del Contingente Regular No. 166 y del Curso Administrativo No. 046, en una nueva etapa de preparación para integrar las filas de la Armada de Colombia.

Del grupo de aspirantes, 17 son mujeres que, junto a sus compañeros, comenzaron el camino para convertirse en suboficiales al servicio de la defensa y protección de los intereses marítimos y fluviales del país.

Los jóvenes, provenientes de distintas regiones de Colombia, llegaron acompañados por sus familiares para iniciar esta nueva etapa. Durante la jornada de incorporación recibieron las primeras orientaciones sobre el proceso académico, militar y naval que desarrollarán en la institución.

En los próximos meses cumplirán el período de adaptación a la vida militar, una fase en la que fortalecerán principios como la disciplina, el liderazgo, la responsabilidad y la vocación de servicio, valores que hacen parte de la formación de los integrantes de la Armada Nacional.

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Una vez culminen esta etapa inicial, los aspirantes continuarán con su preparación académica y militar, con el propósito de adquirir las competencias necesarias para desempeñarse como suboficiales y contribuir a las operaciones de seguridad y defensa de la Nación.

La Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" destacó que mantiene su compromiso con la formación integral del talento humano de la Armada de Colombia, preparando hombres y mujeres con los conocimientos, capacidades y valores necesarios para afrontar los desafíos propios del servicio naval.

Con el ingreso de este nuevo contingente, la institución reafirma su misión de fortalecer las capacidades de la Fuerza Naval mediante la preparación de quienes, en el futuro, asumirán la responsabilidad de proteger los intereses marítimos y fluviales del país.