A la cárcel alias Pablo, presunto integrante del Clan del Golfo y señalado por homicidios en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Joan Sebastián Agudelo Florián, conocido con el alias de Pablo, presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, quien es investigado por su posible participación en homicidios, desapariciones forzadas y un caso de violencia sexual ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la investigación, el procesado tendría como función dentro de la organización ilegal retener y trasladar a personas que eran señaladas de colaborar o suministrar información a otros grupos armados.

Las víctimas, según la Fiscalía, eran llevadas ante los cabecillas de la estructura criminal para ser interrogadas y sometidas a presiones.

Uno de los hechos que le atribuyen ocurrió el 3 de febrero de 2023, cuando un hombre fue sacado por la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio 20 de Julio, en el municipio de El Bagre.

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Posteriormente, habría sido trasladado a una zona rural de Zaragoza, donde presuntamente fue golpeado e interrogado durante varias horas. Desde ese día se desconoce su paradero.

Las autoridades también lo vinculan con la retención y posterior asesinato de un habitante del corregimiento La Palizada, en El Bagre, ocurrido el 7 de julio de 2023.

Asimismo, es señalado de participar en el abuso sexual de una mujer que, según la investigación, permaneció encerrada durante tres días en una finca de Zaragoza, donde habría sido sometida a tratos crueles mientras era interrogada. Estos hechos habrían ocurrido el 21 de abril de 2023.

Por estos casos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de homicidio, secuestro simple, concierto para delinquir, desaparición forzada, acceso carnal violento y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, todas las conductas con circunstancias de agravación.

Alias Pablo no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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