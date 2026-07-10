Israel entrega plan de reconstrucción para La Guaira tras los terremotos en Venezuela

Expertos israelíes del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entregaron al gobierno de Delcy Rodríguez un plan técnico detallado para la rehabilitación de La Guaira, la zona más afectada por los fuertes sismos registrados a finales de junio. La delegación, encabezada por el general de brigada Elad Edri, trabaja en evaluaciones estructurales de edificios residenciales y de infraestructura crítica junto a las autoridades locales.

El documento contempla seis etapas principales: evaluación de daños y riesgos; despeje de escombros y apertura de vías; demolición controlada de estructuras inseguras; traslado y disposición de materiales; manejo temporal de residuos con énfasis en reciclaje; y reconstrucción de infraestructuras más resilientes bajo estándares modernos de ingeniería y planificación urbana. Israel basa esta propuesta en su amplia experiencia en gestión de desastres y rehabilitación de zonas afectadas.

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Asimismo, el Gobierno de Israel informó que la delegación humanitaria israelí permanecerá dos semanas adicionales en Venezuela, a solicitud de Delcy Rodríguez al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, para ayudar en las labores de rescate de víctimas de los terremotos.

Los equipos continúan con inspecciones en edificios de gran altura para permitir el regreso seguro de las familias desplazadas.

Este acercamiento ocurre pese a que Venezuela e Israel rompieron relaciones diplomáticas hace 17 años. La cooperación técnica resalta la capacidad operativa israelí en escenarios de emergencia, aunque generó reacciones encontradas.

Durante años, funcionarios venezolanos emitieron duras críticas y acusaciones contra Israel, a las que ahora se contrapone la solicitud de asistencia técnica y la extensión de la misión israelí. Esta situación subraya el contraste entre las diatribas políticas previas y la necesidad práctica de apoyo en la recuperación de las zonas devastadas.

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