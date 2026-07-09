El impactante video del colapso de un edificio en La Guaira, durante el terremoto en Venezuela

Un video registrado por un vigilante durante una ronda de inspección se convirtió en uno de los testimonios más impactantes de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela. Las imágenes captaron los instantes previos al colapso del edificio El Molino, ubicado en Caraballeda, estado La Guaira, donde el trabajador quedó atrapado bajo los escombros.

El hombre, identificado como Miguel, realizaba una grabación habitual de su recorrido cuando en su teléfono sonó una alerta sísmica de Google. Aunque la notificación advirtió sobre el movimiento, no anticipó la magnitud de lo que sucedería apenas unos segundos después.

Poco tiempo después, la estructura comenzó a desplomarse y el vigilante quedó sepultado entre los restos del inmueble, lo que dio paso a un operativo de búsqueda y rescate para intentar localizarlo.

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