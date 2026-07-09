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El impactante video del colapso de un edificio en La Guaira, durante el terremoto en Venezuela
El registro fue captado por el vigilante de la unidad residencial en una ronda de inspección y muestra los segundos previos al colapso de la estructura.
Authored by
cesarmuñoz
La Guaira, Venezuela. Foto: captura de video.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

Un video registrado por un vigilante durante una ronda de inspección se convirtió en uno de los testimonios más impactantes de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela. Las imágenes captaron los instantes previos al colapso del edificio El Molino, ubicado en Caraballeda, estado La Guaira, donde el trabajador quedó atrapado bajo los escombros.

El hombre, identificado como Miguel, realizaba una grabación habitual de su recorrido cuando en su teléfono sonó una alerta sísmica de Google. Aunque la notificación advirtió sobre el movimiento, no anticipó la magnitud de lo que sucedería apenas unos segundos después.

Poco tiempo después, la estructura comenzó a desplomarse y el vigilante quedó sepultado entre los restos del inmueble, lo que dio paso a un operativo de búsqueda y rescate para intentar localizarlo.

Lea aquí: Comité español recaudó más de un millón de euros para Venezuela

 

Video del vigilante muestra los segundos antes del derrumbe

Los equipos de emergencia consiguieron encontrar a Miguel inconsciente entre los escombros y lograron rescatarlo con vida. Desde entonces, permanece en proceso de recuperación, de acuerdo con la información difundida por las autoridades y reportes conocidos tras la emergencia.

El video grabado por el propio trabajador ha llamado la atención porque muestra los momentos previos al colapso del edificio y la alerta sísmica que recibió en su dispositivo antes del derrumbe. Las imágenes han circulado ampliamente en redes sociales y se han convertido en uno de los registros más representativos de la tragedia ocurrida durante los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

Según los reportes divulgados, Miguel fue señalado como el único sobreviviente del colapso del edificio El Molino, mientras continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante la emergencia.

Tomado de El Universal.

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