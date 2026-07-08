Encuentran sin vida al niño Lucas Gámez, desaparecido en La Guaira desde el 24 de junio

Tras casi dos semanas de intensa búsqueda entre los escombros, las autoridades venezolanas confirmaron este miércoles el hallazgo sin vida del cuerpo de Lucas Gámez, el niño de 9 años que quedó atrapado en el derrumbe del edificio Miramar, en el sector Caraballeda del estado Vargas.

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El menor de edad desapareció el 24 de junio durante los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela, uno de los desastres más graves de los últimos años en el país. Lucas, que había viajado desde Argentina con su familia para visitar a sus parientes venezolanos, se encontraba en el edificio junto a sus tíos cuando se produjo el colapso. Los tíos también resultaron afectados, pero Lucas quedó atrapado en una zona de difícil acceso.

La familia de Lucas, especialmente su padre Marco Gámez y su madre Blancalida Martínez), mantuvieron la esperanza durante días. Los rescatistas detectaron señales de calor corporal y un teléfono celular a unos 10 metros de profundidad, lo que alimentó la posibilidad de encontrarlo con vida. Se realizaron pruebas acústicas para detectar latidos cardíacos, y equipos internacionales, incluidos argentinos y de USAR El Salvador, trabajaron sin descanso.

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El caso captó la atención de Argentina, pues el niño nació en ese país. Lucas cumplió 9 años el 6 de julio mientras seguía desaparecido, y su familia recibió mensajes de apoyo masivos. Hubo confusión en los últimos días por reportes de otros cuerpos hallados (uno de un adulto), que la madre desmintió públicamente.

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Finalmente, este 8 de julio, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Lucas. Su madre fue notificada mientras acompañaba las labores de rescate. La noticia pone fin a una operación que se extendió más allá del plazo habitual de supervivencia en derrumbes, pero que reflejó la determinación de los equipos y la fe de la familia.

El padre de Lucas, Marco Gámez, y otros familiares expresaron dolor, pero también gratitud por el esfuerzo de los rescatistas. El caso se convirtió en símbolo de la tragedia humanitaria causada por los sismos, que dejaron cientos de muertos y desaparecidos.

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