La razón por la que El Mayo Zambada aceptó la cadena perpetua en EE.UU.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, de acuerdo con un escrito presentado este lunes por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York. En el documento, sus abogados solicitaron que no sea enviado a una prisión de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud mientras cumple la condena.

La carta fue dirigida al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con el propósito de dejar constancia de que el acusado asumió desde el inicio que una declaración de culpabilidad tendría como consecuencia una sentencia de cadena perpetua.

Según la defensa, Zambada se declaró culpable plenamente consciente del alcance legal de esa decisión y no está solicitando una pena inferior a la contemplada por la legislación estadounidense para los delitos que admitió.

Los abogados también sostuvieron que, desde su llegada a Estados Unidos hace casi dos años, el acusado manifestó su intención de reconocer su responsabilidad penal, evitando prolongar el proceso judicial con litigios o recursos previos al juicio.

De acuerdo con el escrito, esa conducta permitió ahorrar tiempo y recursos al sistema de justicia, argumento que la defensa considera relevante para que el juez emita una recomendación sobre el establecimiento penitenciario donde cumplirá la condena.

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¿Por qué la defensa de El Mayo Zambada pide una prisión que no sea de máxima seguridad?

El documento señala que el narcotraficante no brindó “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses y tampoco tiene previsto hacerlo en el futuro con el objetivo de obtener una reducción de su condena.

En lugar de buscar beneficios mediante colaboración con la fiscalía, la petición presentada ante la corte se centra en que el comportamiento procesal del acusado sea considerado al momento de recomendar el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones.

Zambada, de 76 años, se declaró culpable en agosto de 2025 por diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, después de haber sido señalado durante décadas como uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa.

La audiencia en la que se definirá su sentencia está programada para el próximo 20 de julio y será encabezada por el juez Brian M. Cogan, quien deberá establecer la condena definitiva y pronunciarse sobre las recomendaciones relacionadas con el lugar donde permanecerá recluido.

El narcotraficante llegó a territorio estadounidense el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, tras viajar en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, en la frontera con Nuevo México.

De acuerdo con la versión presentada por la defensa de Zambada y posteriormente admitida por Guzmán López ante la justicia de Estados Unidos, el traslado ocurrió después de que este último lo engañara y lo llevara por la fuerza para entregarlo a las autoridades.

Una vez aterrizó la aeronave, las autoridades estadounidenses asumieron la custodia de quien hasta entonces era considerado uno de los máximos dirigentes del Cartel de Sinaloa.

La captura de Zambada marcó el final de décadas de actividad clandestina al frente de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, mientras el proceso judicial avanza hacia la audiencia en la que se definirá la sentencia que deberá cumplir en Estados Unidos.

Tomado de El Universal.

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