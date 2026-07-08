En Cúcuta existe una corporación juvenil que le apuesta al arte y el deporte

La Corporación Jóvenes Equipo Literario cumple 13 años promoviendo el arte y el deporte en Norte de Santander. Bryam Pérez, director de la organización, explicó que, a través de este proyecto, han logrado formar a miles de personas y presentarse en diferentes lugares del departamento.

Según afirmó el cucuteño, esta corporación surgió como una iniciativa de cuatro amigos que buscaban promover el desarrollo integral de los jóvenes mediante espacios de formación incluyentes.

De ese modo, comentó que él, junto con sus compañeros, empezó por aprender habilidades como microfútbol, teatro, música y poesía.

“Con estas habilidades aprendidas fuimos a colegios y ancianatos para hacer presentaciones. A través de ellas llegaron más personas a la corporación, expertas en dibujo y otros talentos”, precisó.

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Reconocimiento regional

A medida que fueron pasando los años, la corporación juvenil llegó a otros lugares, llevando presentaciones y oportunidades de formación.

Pronto, su trabajo con las comunidades hizo que fueran reconocidos por entidades internacionales como USAID y Unicef.

Asimismo, un hecho que llena de orgullo a Pérez es que, desde la corporación, han logrado formar a miles de jóvenes en disciplinas como teatro, música, dibujo, microfútbol y voleibol.

“Hemos formado a personas de la región, pero también a estudiantes de intercambio, ofreciéndoles además la oportunidad de presentarse en distintos espacios”, puntualizó el nortesantandereano, quien sostuvo que muchas de estas capacitaciones las han brindado de forma gratuita.

A futuro, Pérez manifestó que espera llegar a más municipios de Norte de Santander con la corporación y conseguir más apoyo para poder sostenerla en el tiempo.

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