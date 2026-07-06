¡Tenga en cuenta! Cementerio Central de Cúcuta cerrará varios días en julio

La Alcaldía de Cúcuta informó este lunes que el Cementerio Central permanecerá cerrado temporalmente hasta el 17 de julio de 2026. Así mismo, habrá restricción de ingreso por las prácticas forenses lideradas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Mediante un comunicado, la administración municipal anunció las medidas durante el cierre:

No se permitirá el ingreso de visitantes.

Se suspenden labores de mantenimiento en bóvedas, osarios y sepulturas.

Las actividades autorizadas serán reprogramadas.

Solo se permitirá el ingreso para procesos de inhumación autorizados.

Agradecemos la comprensión en la búsqueda de la verdad y la garantía de derechos.

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La intervención hace parte de las labores que la UBPD adelanta desde 2019 en el Cementerio Central para la búsqueda e identificación de posibles víctimas del conflicto armado. Norte de Santander es uno de los departamentos con mayor número de personas dadas por desaparecidas en el país, de acuerdo con los registros de la entidad.

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