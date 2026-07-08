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En Cúcuta, el barrio Porvenir pide atención para inundaciones, calles dañadas y alumbrado deficiente
Uno de los aspectos que más distingue a este sector es su espíritu deportivo.
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Barrio El Porvenir comuna 6
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 8 de Julio de 2026

El origen del barrio El Porvenir, en Cúcuta, se remonta a hace más de 20 años, cuando un grupo de ciudadanos edificó las primeras viviendas sobre terrenos baldíos. Según explicaron vecinos, algunas personas accedieron a estos lotes pagando un módico precio, mientras que otras invadieron los predios.

De acuerdo con fuentes comunitarias, los residentes se han dedicado, en su mayoría, a actividades independientes en otros sectores de la ciudad. Asimismo, expusieron que este barrio de la comuna 6 ha evidenciado un mayor crecimiento en los últimos 10 años.

“Actualmente, El Porvenir cuenta con siete calles, en las que viven cerca de 1.000 personas”, destacó un habitante.

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Lo bueno

Hoy en día, uno de los aspectos que más distingue a este sector es su espíritu deportivo. Vecinos señalaron que, en la calle 22 con avenida sexta, cuentan con una cancha cubierta en la que todos los días se reúnen más de 30 jóvenes para jugar microfútbol y baloncesto. Igualmente, la comunidad resaltó que a este punto suelen llegar personas de otros barrios para practicar estos deportes.

Además, se conoció que, con el fin de mantener la cancha en buenas condiciones, los mismos vecinos se han encargado de recaudar fondos y mejorarla cada vez que se requiere.

“En ocasiones se hacen vendimias con este propósito, y también para ayudar a alguna persona que esté pasando necesidades”, dijo una mujer.

Por otra parte, una característica positiva del vecindario es su ambiente de tranquilidad. Ciudadanos afirmaron que, en comparación con años anteriores, los robos han ido disminuyendo.

El canal de aguas lluvias genera diversos problemas en el sector. Fotos Juan Marco
El canal de aguas lluvias genera diversos problemas en el sector. Fotos Juan Marco
En la cancha cubierta todos los días se reúnen más de 30 jóvenes para jugar microfútbol y baloncesto.
En la cancha cubierta todos los días se reúnen más de 30 jóvenes para jugar microfútbol y baloncesto.

 

Lo malo 

El problema que más aqueja a la ciudadanía tiene relación con un canal de aguas lluvias ubicado entre las calles 19 y 24. Según explicaron comerciantes, cada vez que llueve este se desborda, afectando a todas las viviendas cercanas.

Sumado a ello, expresaron que las personas que arrojan basura al canal han contribuido a que emane malos olores.
Adicionalmente, una situación que indigna a la comunidad es el mal estado de sus vías. 

Residentes señalaron que las calles más deterioradas son la 19, la 21 y la 22, así como las avenidas tercera y cuarta. “También es necesario que se mejore el alumbrado cerca de la cancha y se cambien los postes, pues hay algunos muy deteriorados y en riesgo de caerse”, sostuvo una habitante.

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Respuestas oficiales  
Con respecto al problema del alumbrado, Mauricio Franco, secretario de Planeación de Cúcuta, informó que en junio la administración municipal inició la expansión de redes, pero señaló que la comunidad debe tener paciencia, ya que este plan se ejecutará en todas las comunas de la ciudad.

Sobre las calles en mal estado, la Secretaría de Infraestructura Municipal comunicó que la meta de la Alcaldía es culminar la rehabilitación de la malla vial en 2027, abarcando todas las comunas y la zona rural del municipio.

“El objetivo es recuperar 100 kilómetros de malla asfáltica. Es importante destacar que este plan incluye vías de transporte público adyacentes a instituciones educativas, centros de salud, espacios religiosos y parques. Más adelante, para las vías secundarias y aquellas que están fuera de los parámetros establecidos, se implementará el plan Comunidad-Gobierno”, puntualizó la oficina.

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