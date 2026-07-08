En Cúcuta, el barrio Porvenir pide atención para inundaciones, calles dañadas y alumbrado deficiente

El origen del barrio El Porvenir, en Cúcuta, se remonta a hace más de 20 años, cuando un grupo de ciudadanos edificó las primeras viviendas sobre terrenos baldíos. Según explicaron vecinos, algunas personas accedieron a estos lotes pagando un módico precio, mientras que otras invadieron los predios.

De acuerdo con fuentes comunitarias, los residentes se han dedicado, en su mayoría, a actividades independientes en otros sectores de la ciudad. Asimismo, expusieron que este barrio de la comuna 6 ha evidenciado un mayor crecimiento en los últimos 10 años.

“Actualmente, El Porvenir cuenta con siete calles, en las que viven cerca de 1.000 personas”, destacó un habitante.

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Lo bueno

Hoy en día, uno de los aspectos que más distingue a este sector es su espíritu deportivo. Vecinos señalaron que, en la calle 22 con avenida sexta, cuentan con una cancha cubierta en la que todos los días se reúnen más de 30 jóvenes para jugar microfútbol y baloncesto. Igualmente, la comunidad resaltó que a este punto suelen llegar personas de otros barrios para practicar estos deportes.

Además, se conoció que, con el fin de mantener la cancha en buenas condiciones, los mismos vecinos se han encargado de recaudar fondos y mejorarla cada vez que se requiere.

“En ocasiones se hacen vendimias con este propósito, y también para ayudar a alguna persona que esté pasando necesidades”, dijo una mujer.

Por otra parte, una característica positiva del vecindario es su ambiente de tranquilidad. Ciudadanos afirmaron que, en comparación con años anteriores, los robos han ido disminuyendo.