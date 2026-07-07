Colombia merece verdad, transparencia y rendición de cuentas: vicepresidente electo tras suspensión de empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se pronunció este martes luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenara suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de una publicación en X, el dirigente confirmó que ya fueron informados los líderes, coordinadores y facilitadores del equipo de transición sobre la decisión de detener las mesas de trabajo con el Gobierno saliente.

"Hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme", señaló.

El vicepresidente electo afirmó que los cerca de 13 millones de ciudadanos que votaron por la fórmula presidencial respaldaron un cambio de rumbo para el país y sostuvo que ese resultado debe ser respetado.

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"Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan", manifestó.

No obstante, aseguró que la suspensión del empalme no implicará el cese de las labores de preparación del próximo Gobierno.

Según indicó, el equipo continuará recopilando información y documentando la situación del país para avanzar en el diagnóstico que recibirá la nueva administración.

"Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar", expresó.

Finalmente, afirmó que Colombia "merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas" y sostuvo que quienes, a su juicio, hayan incumplido la confianza de los ciudadanos deberán responder ante las instituciones.