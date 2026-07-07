Gobierno Petro también anuncia suspensión de las mesas de empalme con el equipo de Abelardo de la Espriella

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció este martes la suspensión de todas las mesas de trabajo del proceso de empalme con el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en medio de la creciente tensión entre ambas administraciones.

La información fue revelada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante una entrevista concedida a Blu Radio, en la que aseguró que la decisión responde a lo que el Ejecutivo considera una serie de agresiones, ofensas y descalificaciones provenientes de integrantes del equipo del mandatario electo.

Según el funcionario, el ambiente en el proceso de transición se volvió insostenible y, por ello, el Gobierno decidió detener las reuniones de empalme.

"Lo que es absolutamente claro es que nunca antes había tenido tal nivel de agresión, tal nivel de ofensas y tal nivel de irrespeto y calumnias contra el gobierno como lo que han hecho miembros de la mesa de empalme del gobierno entrante”, afirmó Ávila en diálogo con Blu Radio.

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El ministro sostuvo que el Ejecutivo busca proteger la institucionalidad y la dignidad de la Presidencia y de los integrantes del gabinete, razón por la cual impartió instrucciones a ministros y directores de entidades para suspender las mesas de trabajo mientras, según dijo, no existan garantías para desarrollar el proceso.

Durante la entrevista, Ávila también se refirió a las recientes declaraciones del presidente electo, quien anunció la suspensión del empalme por parte de su equipo, y afirmó que el presidente Petro dará a conocer información relacionada con el proceso electoral en un próximo pronunciamiento.

Además, recordó que la diferencia entre ambos candidatos en las elecciones fue estrecha y aseguró que el mandatario hará públicas las razones que, según el Gobierno, sustentan sus cuestionamientos sobre los comicios.

Con esta decisión, tanto el Gobierno saliente como el equipo del presidente electo han anunciado la suspensión del proceso de empalme, lo que profundiza la incertidumbre sobre la transición de poder prevista para las próximas semanas.