Así suena la colaboración de Feid y Madonna en su nuevo álbum

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Feid hace parte de una de las colaboraciones del álbum

La participación de Feid había comenzado a generar expectativa desde junio, cuando apareció en Confessions II: The Film, el cortometraje que acompaña el proyecto musical. Días después, Madonna publicó en YouTube un fragmento de “Read My Lips”, donde ya podía escucharse la voz del colombiano integrada a la propuesta electrónica del álbum.

En ese adelanto, Feid interpretó versos en español dentro de una producción que mezcla elementos de la música urbana con sonidos electrónicos. El lanzamiento completo de la canción se concretó este 3 de julio con la publicación oficial de Confessions II.

Además de Feid, el álbum cuenta con la participación de Sabrina Carpenter, Stromae y Lola Leon, mientras que el cortometraje asociado al proyecto incluye apariciones de figuras como Julia Garner, Benedict Cumberbatch y David Manson. La producción audiovisual, dirigida por TORSO y basada en las primeras seis canciones del disco, fue estrenada el 5 de junio de 2026.

El nuevo trabajo también dio origen a dos sencillos: “Bring Your Love”, en colaboración con Sabrina Carpenter, y “Love Sensation”. Como parte de la promoción del álbum, Madonna realizó varias presentaciones en vivo.

Confessions II representa la continuación del disco que Madonna publicó en 2005 y que alcanzó el primer lugar en diferentes países con canciones como “Hung Up”, “Sorry” e “I Love New York”. La idea de desarrollar una secuela tomó forma luego de que la artista manifestara en 2022 su intención de regresar a los sonidos house y electrónicos. Posteriormente confirmó el reencuentro creativo con Stuart Price y anunció oficialmente el proyecto en 2025.

Con el estreno de “Read My Lips”, Feid suma una nueva colaboración internacional a su trayectoria, ahora junto a Madonna, en una producción que hace parte del lanzamiento oficial del nuevo álbum de la artista estadounidense.