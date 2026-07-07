El cucuteño Sebas Lemus debuta con un homenaje al vallenato tradicional.

Con la convicción de que el vallenato tradicional sigue teniendo un lugar entre las nuevas generaciones, el cantante cucuteño Sebastián Lemus presentó oficialmente Homenaje a los Grandes, el proyecto con el que marca el inicio de su carrera profesional y rinde tributo a los artistas que escriben la historia de este género musical.

A sus 18 años, el intérprete asegura que la música ha sido parte de su vida desde la infancia. Fue cuando apenas tenía ocho años que descubrió su pasión por el canto, una vocación que, una década después, continúa fortaleciendo con preparación constante y el deseo de aportar al patrimonio cultural colombiano.

“Estoy en esta carrera desde los 8 años, a esa edad me di cuenta que eso era lo mío. Y ahorita con 18 años sigo muy proyectado en la música”, expresó el artista, conocido como Sebas.

Lea: Hijo de Diomedes Díaz y otros cinco procesados aceptarían condena de 70 meses por secuestro y tortura

Su primer trabajo audiovisual reúne interpretaciones de clásicos vallenatos que trascienden generaciones. Más que un recorrido por canciones emblemáticas, la producción busca convertirse en un reconocimiento a los compositores e intérpretes que consolidaron uno de los ritmos más representativos del país.

Para Sebas, el mayor atractivo del vallenato está precisamente en su esencia. El joven considera que este género refleja la identidad de Colombia y merece seguir siendo promovido entre las nuevas audiencias.

“Lo que más me gusta del vallenato es el folclore, eso es lo que me llama la atención. El folclore que nos identifica los colombianos”, afirmó.

Aunque su lanzamiento está centrado en la interpretación de obras ya conocidas, el cantante también trabaja en la construcción de su propio repertorio. Su meta es dar el paso hacia composiciones inéditas que reflejen su identidad artística y transmitan mensajes positivos.

Conozca: Paola Jara y Jessi Uribe entran al listado de los mejores álbumes latinos de Billboard

“Además de interpretar la música de otros artistas, también estoy buscando mis propias letras. Generar mis propias canciones, cantar mi propia música”, comentó.

Entre sus referentes musicales aparece el nombre de Silvestre Dangond, uno de los artistas que más admira en la actualidad. Sin embargo, reconoce que, si hubiera tenido la oportunidad, habría querido compartir escenario e inspirarse directamente en el legado de Diomedes Díaz, el recordado Cacique de La Junta.

Además de trabajar en nuevas producciones, Sebastián continúa preparándose con clases de técnica vocal, convencido de que el aprendizaje permanente es fundamental para crecer como artista.

Paralelamente, culmina sus estudios de bachillerato y ya proyecta iniciar la carrera de Arquitectura, una decisión con la que espera combinar su formación profesional con su pasión por la música.

Entérese: Mr. Black responde a las críticas con emotiva reflexión

El cantante asegura que uno de sus principales propósitos es dejar una huella positiva dentro del vallenato y contribuir a que el género continúe vigente.

“Me gustaría que la gente dijera sobre mi aporte al género o a la cultura colombiana, es que con mis letras dejé mensajes constructivos, que sigan apoyando este folclore”, manifestó.

Con ese mismo entusiasmo envió un mensaje a otros jóvenes que sueñan con abrirse camino en el arte.

“A los jóvenes les digo que sigan sus sueños, los persigan. Hay que pensar en grande; con constancia, perseverancia y aprendizaje se puede llegar a cumplir esos sueños”, concluyó.

Con Homenaje a los Grandes, Sebastián Lemus comienza una nueva etapa artística que busca combinar el respeto por las raíces del vallenato con una propuesta fresca, proyectándose hacia los escenarios, las plataformas digitales y los medios de comunicación como una de las nuevas voces del género.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .