Aida Victoria confesó que el Agropecuario le interpuso una tutela tras video de Blessd

Aida Victoria Merlano reveló que su expareja, Juan David Tejada, conocido en redes como “El Rey de los Agropecuarios”, habría interpuesto una acción de tutela en su contra luego de la aparición de su hijo Emiliano en un video del cantante urbano Blessd, pieza audiovisual con la que se promocionó el álbum El Peor Hombre del Mundo.

La revelación la hizo la creadora de contenido durante una transmisión en vivo en TikTok, donde aseguró que el conflicto legal se originó por la participación del menor en el proyecto musical, en el que ella también hizo parte como figura invitada.

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Según su versión, la tutela se habría presentado bajo el argumento de que debía contar con autorización del padre para permitir la aparición del niño en el audiovisual.

“Yo nunca lo dije, pero el papá de mi hijo me entuteló hasta cuando mi hijo salió en el video que yo hice con Blessd. Me metió una tutela dizque porque yo tenía que decirle a él cuando yo explotara la imagen del niño”, afirmó en su en vivo.