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Aida Victoria confesó que el Agropecuario le interpuso una tutela tras video de Blessd
En medio de sus declaraciones, la influenciadora también lanzó críticas directas contra su expareja.
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cesarmuñoz
Aida Victoria Merlano y el agropecuario. Foto: @aidavictoriam.
Colprensa
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Jueves, 2 de Julio de 2026

Aida Victoria Merlano reveló que su expareja, Juan David Tejada, conocido en redes como “El Rey de los Agropecuarios”, habría interpuesto una acción de tutela en su contra luego de la aparición de su hijo Emiliano en un video del cantante urbano Blessd, pieza audiovisual con la que se promocionó el álbum El Peor Hombre del Mundo.

La revelación la hizo la creadora de contenido durante una transmisión en vivo en TikTok, donde aseguró que el conflicto legal se originó por la participación del menor en el proyecto musical, en el que ella también hizo parte como figura invitada.

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Según su versión, la tutela se habría presentado bajo el argumento de que debía contar con autorización del padre para permitir la aparición del niño en el audiovisual.

“Yo nunca lo dije, pero el papá de mi hijo me entuteló hasta cuando mi hijo salió en el video que yo hice con Blessd. Me metió una tutela dizque porque yo tenía que decirle a él cuando yo explotara la imagen del niño”, afirmó en su en vivo.

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Merlano aseguró además que no recibió ningún tipo de pago por la participación del menor y rechazó que se tratara de una explotación de su imagen. En su relato, también cuestionó el contenido de la acción legal y sostuvo que contenía señalamientos que considera desproporcionados frente al contexto del video.

En medio de sus declaraciones, la influenciadora también lanzó críticas directas contra Tejada, afirmando que existen antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que, según ella, contrasta con los señalamientos hechos en la tutela.

“¿Cómo un tipo de estos es capaz de decir que yo estoy poniendo a mi hijo en un video que denigra a la mujer, cuando él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar?”, dijo durante la transmisión.

Hasta el momento, Juan David Tejada no ha entregado una respuesta pública frente a estas acusaciones.

Aida Victoria denuncia tutela tras aparición de su hijo en video de Blessd

El hecho que originó la controversia ocurrió a inicios de junio, cuando Blessd lanzó el tráiler promocional de su álbum El Peor Hombre del Mundo, una producción audiovisual en la que participaron Aida Victoria Merlano y su hijo Emiliano.

En el video se recrea una historia de tono conceptual que mezcla escenas domésticas con elementos de ficción, donde el cantante aparece en situaciones cotidianas junto a la influenciadora. En una de las secuencias también aparece brevemente el menor dentro de la narrativa.

La pieza generó conversación en redes sociales por el enfoque creativo del proyecto, pero posteriormente derivó en la controversia judicial mencionada por Merlano.

Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las versiones de las partes y no se han conocido pronunciamientos adicionales de Juan David Tejada sobre el tema.

Tomado de El Universal.

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