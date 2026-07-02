Aida Victoria confesó que el Agropecuario le interpuso una tutela tras video de Blessd

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Merlano aseguró además que no recibió ningún tipo de pago por la participación del menor y rechazó que se tratara de una explotación de su imagen. En su relato, también cuestionó el contenido de la acción legal y sostuvo que contenía señalamientos que considera desproporcionados frente al contexto del video.
En medio de sus declaraciones, la influenciadora también lanzó críticas directas contra Tejada, afirmando que existen antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que, según ella, contrasta con los señalamientos hechos en la tutela.
“¿Cómo un tipo de estos es capaz de decir que yo estoy poniendo a mi hijo en un video que denigra a la mujer, cuando él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar?”, dijo durante la transmisión.
Hasta el momento, Juan David Tejada no ha entregado una respuesta pública frente a estas acusaciones.
Aida Victoria denuncia tutela tras aparición de su hijo en video de Blessd
El hecho que originó la controversia ocurrió a inicios de junio, cuando Blessd lanzó el tráiler promocional de su álbum El Peor Hombre del Mundo, una producción audiovisual en la que participaron Aida Victoria Merlano y su hijo Emiliano.
En el video se recrea una historia de tono conceptual que mezcla escenas domésticas con elementos de ficción, donde el cantante aparece en situaciones cotidianas junto a la influenciadora. En una de las secuencias también aparece brevemente el menor dentro de la narrativa.
La pieza generó conversación en redes sociales por el enfoque creativo del proyecto, pero posteriormente derivó en la controversia judicial mencionada por Merlano.
Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las versiones de las partes y no se han conocido pronunciamientos adicionales de Juan David Tejada sobre el tema.