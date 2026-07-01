Alejandro Fernández confiesa que enfrenta depresión y ansiedad y contempla una pausa en su carrera

Antes de convertirse en noticia por una de las convocatorias más grandes de su carrera, Alejandro Fernández sorprendió al hablar de una batalla mucho más personal. El cantante mexicano confesó que enfrenta episodios de depresión y ansiedad, reveló que recibe tratamiento médico y dejó entrever que podría hacer una pausa en su carrera para priorizar su bienestar emocional.

Las declaraciones llegaron pocos días después de que “El Potrillo” reuniera a más de 270.000 personas en el concierto gratuito “La Serenata Más Grande del Mundo”, realizado el pasado 25 de junio en la Glorieta La Minerva, en Guadalajara, como parte de las actividades alrededor del Mundial de Fútbol 2026. El espectáculo contó con la participación de sus hijos, Alex y Camila Fernández, además de Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

En entrevista con el programa mexicano Ventaneando, el intérprete de Me dediqué a perderte reconoció que el éxito del evento fue inesperado.

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“Fue algo que no nos esperábamos ni nosotros (...) Nunca nos lo imaginamos. Muy agradecido con mi tierra, con Jalisco, que siempre desde el principio me abrió las puertas y ha sido una de mis mejores plazas”, expresó.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención no estuvo relacionado con el récord de asistencia, sino con la sinceridad con la que habló sobre su salud mental.

Esto dijo Alejandro Fernández sobre su depresión y ansiedad

Durante el encuentro con los medios, Alejandro Fernández explicó que desde hace un tiempo enfrenta episodios de depresión y ansiedad, una situación que atiende con ayuda profesional.

“Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante”, afirmó.

Aunque el cantante no anunció un retiro definitivo de los escenarios, sí reconoció que contempla tomarse un tiempo para cuidar su salud emocional, lo que despertó interrogantes entre sus seguidores sobre una posible pausa en su carrera. Hasta el momento, no ha informado sobre la cancelación de conciertos ni sobre un retiro de la música.

El artista aprovechó además para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, invitándolos a dejar de lado el estigma que aún existe alrededor de las enfermedades mentales.

“Si sienten algo, alguna necesidad, que no les dé pena. Que se quiten esos tabús, porque es súper serio. Yo creo que es uno de los problemas más fuertes que tenemos en México”.

La depresión de Alejandro Fernández tras la muerte de Vicente Fernández

No es la primera vez que el cantante habla públicamente sobre este tema. En 2021, después del fallecimiento de su padre, Vicente Fernández, confesó que atravesó una profunda crisis emocional.

En una entrevista con el programa Al Rojo Vivo, recordó que dejó de hacer ejercicio, abandonó sus hábitos saludables y se aisló durante varios meses.

“Hubo momentos difíciles... me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos”, contó en ese momento.

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Aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida, razón por la que ahora insiste en la importancia de buscar ayuda profesional cuando aparecen señales de ansiedad o depresión.

Además de referirse a su estado de salud, Alejandro Fernández habló sobre su relación con Karla Laveaga. El cantante aseguró que no descarta llegar al altar con su pareja, aunque aclaró que, de hacerlo, preferiría una ceremonia íntima junto a su familia.

En contraste, descartó la posibilidad de volver a convertirse en padre, pues considera que esa etapa de su vida ya quedó atrás.